Νορβηγία: Εκτός νοσοκομείου η βασίλισσα εν μέσω ανησυχιών για την πριγκίπισσα Μέτε-Μάριτ

«Από ό,τι γνωρίζω, αισθάνεται πολύ καλύτερα», δήλωσε ο 89χρονος βασιλιάς Χάραλντ της Νορβηγίας στους δημοσιογράφους όταν ρωτήθηκε για τη σύζυγό του, κατά τη διάρκεια επίσκεψής του έξω από το Όσλο.

Η βασίλισσα Σόνια, στην οποία τοποθετήθηκε βηματοδότης τον Ιανουάριο του 2025, μετά από επεισόδιο αρρυθμίας που υπέστη κατά τη διάρκεια ενός ταξιδιού για σκι, αισθάνθηκε αδιαθεσία την Κυριακή και εισήχθη στο νοσοκομείο του Όσλο την Τετάρτη.

Δεν μπόρεσε να συνοδεύσει τον σύζυγό της στο ταξίδι και το βασιλικό παλάτι είχε ανακοινώσει ότι θα παρέμενε στο νοσοκομείο υπό παρακολούθηση για αρκετές ημέρες.

Ωστόσο, ο βασιλιάς, ο οποίος επίσης έχει ευαίσθητη υγεία και περπατά με πατερίτσες, δήλωσε ότι η Σόνια «είναι στο δρόμο για το σπίτι».

Τι ανέφερε ο βασιλιάς της Νορβηγίας για την πριγκίπισσα

Ο Χάραλντ ενίσχυσε όμως τις ανησυχίες σχετικά με την 52χρονη νύφη του, η οποία πάσχει από μια ανίατη πνευμονική νόσο, αλλά έχει επίσης εμπλακεί σε διαμάχες λόγω των δεσμών της με τον Τζέφρι Έπσταϊν, καθώς και λόγω των νομικών προβλημάτων του γιου της.

«Είναι σοβαρά άρρωστη, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία γι' αυτό», δήλωσε ο βασιλιάς στους δημοσιογράφους. «Νομίζω ότι είναι πολύ λυπηρό».

Ο σύζυγός της, ο πρίγκιπας Χάακον, ανακοίνωσε την Τρίτη ότι η υγεία της Μέτε-Μάριτ είχε επιδεινωθεί πρόσφατα.

Η Μέτε-Μάριτ διαγνώστηκε το 2018 με μια σπάνια μορφή πνευμονικής ίνωσης που προκαλεί αναπνευστικές δυσκολίες, γεγονός που την έχει αναγκάσει επανειλημμένα να λάβει αναρρωτική άδεια ή να περιορίσει τα επίσημα καθήκοντά της.

Η πριγκίπισσα εμφανίστηκε πρόσφατα με ένα ρινικό σωληνάκι συνδεδεμένο με συσκευή οξυγόνου που μεταφέρει υπάλληλος του παλατιού.

Η κατάσταση της υγείας της πριγκίπισσας Μέτε-Μάριτ

Το παλάτι ανακοίνωσε τον Δεκέμβριο ότι η πριγκίπισσα ενδέχεται να χρειαστεί μεταμόσχευση πνεύμονα.

«Η πριγκίπισσα είναι σοβαρά άρρωστη και διαπιστώνω ότι η κατάστασή της έχει επιδεινωθεί σημαντικά τον τελευταίο καιρό», δήλωσε ο Χάακον στους δημοσιογράφους την Τρίτη.

«Επομένως, ανησυχώ για την υγεία της. Χρησιμοποιεί οξυγόνο καθημερινά και αυτό βοηθάει λίγο, αλλά προφανώς δεν είναι μια απόλυτα ικανοποιητική λύση», είπε ο 52χρονος.

Η Μέτε-Μάριτ, που παντρεύτηκε τον Χάακον το 2001, έχει περάσει μερικούς δύσκολους μήνες.

Έγγραφα που δημοσιοποιήθηκαν από τις αμερικανικές αρχές τον Ιανουάριο αποκάλυψαν τη φιλία της και τις συχνές επαφές της με τον Έπσταϊν μεταξύ 2011 και 2014.

Επιπλέον, ο γιος της από προηγούμενη σχέση, ο Μάριους Μποργκ Χόιμπι, δικάζεται για βιασμό, κατηγορίες τις οποίες αρνείται. Η ετυμηγορία αναμένεται στις 15 Ιουνίου.

Με πληροφορίες από AFP