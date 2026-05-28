Η συλλογή του Bad Bunny στη Zara εξαφανίστηκε μέσα σε λίγα λεπτά

Η limited συλλογή Benito Antonio, εμπνευσμένη από τον κόσμο και την πορτορικανή ταυτότητα του Bad Bunny, εξαντλήθηκε σχεδόν αμέσως και η Zara επαναφέρει αθόρυβα αρκετά κομμάτια.

The LiFO team
Ο Bad Bunny στην καμπάνια της limited συλλογής Benito Antonio για τη Zara, γυρισμένη στο Πουέρτο Ρίκο. / Zara
Ο Bad Bunny δεν χρειάζεται πια να αποδείξει ότι είναι pop φαινόμενο. Το αποδεικνύει ακόμη και ο τρόπος με τον οποίο εξαφανίζονται τα ρούχα που φέρουν το πραγματικό του όνομα.

Μία εβδομάδα μετά το λανσάρισμα του Benito Antonio, της limited συλλογής που δημιούργησε με τη Zara, αρκετά από τα κομμάτια που είχαν γίνει sold out σχεδόν αμέσως επιστρέφουν σταδιακά στο site της εταιρείας. Η συλλογή κυκλοφόρησε στις 21 Μαΐου και η ζήτηση ήταν τόσο μεγάλη ώστε πολλά ρούχα και αξεσουάρ εξαφανίστηκαν μέσα σε λίγα λεπτά.

Το ενδιαφέρον εδώ δεν είναι απλώς ένα ακόμη celebrity fashion drop. Το Benito Antonio φέρει το πραγματικό όνομα του Bad Bunny, Μπενίτο Αντόνιο Μαρτίνες Οκάσιο, και χτίζεται γύρω από κάτι πολύ πιο συγκεκριμένο από ένα λογότυπο πάνω σε T-shirt: την πορτορικανή του ταυτότητα, τα μέρη που τον διαμόρφωσαν και το προσωπικό σύμπαν που έχει μετατρέψει τον ίδιο σε έναν από τους πιο επιδραστικούς καλλιτέχνες της εποχής.

Η συλλογή παρουσιάστηκε ως κάτι που «γεννήθηκε στο Πουέρτο Ρίκο» και αυτό φαίνεται να είναι το πραγματικό της κέντρο. Όχι απλώς ένα εμπορικό προϊόν, αλλά μια προσπάθεια να περάσει η αισθητική του Bad Bunny, από τη σκηνή και τα music videos μέχρι το Super Bowl και το Met Gala, σε μια μαζική συλλογή που απευθύνεται στο παγκόσμιο κοινό του.

Το capsule περιλαμβάνει περίπου 150 κομμάτια, από καθημερινά ρούχα και beachwear μέχρι πιο βραδινές, χαλαρές γραμμές. Ρίγες, καρό, έντονα χρώματα, graphic λεπτομέρειες και unisex διάθεση συνθέτουν μια εικόνα που δεν προσπαθεί να απομακρυνθεί από τον κόσμο του Bad Bunny, αλλά να τον κάνει φορέσιμο.

Η Zara, χωρίς μεγάλη ανακοίνωση, έχει αρχίσει πλέον να επαναφέρει αρκετά από τα εξαντλημένα σχέδια ή να τα εμφανίζει με την ένδειξη «coming soon». Το restock λειτουργεί σαν άμεση απάντηση στη ζήτηση που προκάλεσε το drop — αλλά και σαν ακόμη μία ένδειξη ότι ο Bad Bunny δεν κινείται πια απλώς ανάμεσα στη μουσική, τη μόδα και την ποπ κουλτούρα. Τα ενώνει.

Η σχέση του με τη Zara είχε ήδη αρχίσει να χτίζεται πριν από τη συλλογή. Ο καλλιτέχνης είχε φορέσει custom Zara στην εμφάνισή του στο Super Bowl, ενώ η συνέχεια ήρθε και στο Met Gala. Το Benito Antonio μοιάζει έτσι με το επόμενο βήμα ενός fashion κεφαλαίου που ξεκίνησε από τη σκηνή και το κόκκινο χαλί και τώρα περνά στα ράφια μιας παγκόσμιας αλυσίδας.

Η συλλογή συνοδεύεται από lookbook 72 εμφανίσεων και καμπάνια γυρισμένη στο Πουέρτο Ρίκο, με τον Bad Bunny στο κέντρο της εικόνας. Τα κομμάτια διατίθενται σε περιορισμένες ποσότητες, όσο υπάρχει από

με στοιχεία από Hollywood Reporter

