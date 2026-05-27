Στη φυλακή η «πιο καταζητούμενη γυναίκα» της Γερμανίας μετά από δεκαετίες στην παρανομία

H Daniella Klette, πρώην μέλος της γερμανικής ακροαριστερής οργάνωσης Red Army Faction (RAF), καταδικάστηκε σε 13 χρόνια φυλάκισης για σειρά ένοπλων ληστειών που διέπραξε ενώ παρέμενε φυγόδικη επί δεκαετίες.

Η 67χρονη θεωρούνταν για χρόνια η πλέον καταζητούμενη γυναίκα της Γερμανίας και συνελήφθη τελικά στο Βερολίνο τον Φεβρουάριο του 2024, όπου ζούσε με ψευδώνυμο.

Το περιφερειακό δικαστήριο του Φέρντεν την έκρινε ένοχη για έξι περιπτώσεις ένοπλης ληστείας, απαγωγές με σκοπό τα λύτρα και κατοχή στρατιωτικού οπλισμού, έπειτα από δίκη 14 μηνών υπό αυστηρά μέτρα ασφαλείας.

Σύμφωνα με τους εισαγγελείς, η Klette και δύο συνεργοί της διέπρατταν ληστείες από το 1999 έως το 2016, αρκετά χρόνια μετά τη διάλυση της RAF, ώστε να χρηματοδοτούν τη ζωή τους στην παρανομία.

Ζούσε επί χρόνια στο Βερολίνο με ψεύτικη ταυτότητα

Κατά τη σύλληψή της, οι αρχές εντόπισαν στο διαμέρισμά της στην περιοχή Κρόιτσμπεργκ όπλα, πλαστή ρουκέτα, περούκες, πλαστά έγγραφα, χρυσό και περίπου 240.000 ευρώ σε μετρητά, τα οποία πιστεύεται ότι προέρχονταν από τις ληστείες.

Η Klette ζούσε για περίπου 20 χρόνια στη γερμανική πρωτεύουσα με ψεύτικη ταυτότητα και συμμετείχε ενεργά σε βραζιλιάνικο πολιτιστικό κέντρο, όπου έκανε capoeira.

Οι γερμανικές αρχές εκτιμούν ότι φωτογραφίες της από το Καρναβάλι των Πολιτισμών στο Βερολίνο συνέβαλαν τελικά στην ταυτοποίηση και τον εντοπισμό της.

Η RAF και η ένοπλη δράση στη Γερμανία

Η RAF, γνωστή και ως ομάδα Baader-Meinhof, υπήρξε μία από τις πιο αιματηρές ακροαριστερές οργανώσεις στην Ευρώπη τις δεκαετίες του 1970 και 1980.

Η οργάνωση πραγματοποίησε βομβιστικές επιθέσεις, απαγωγές και δολοφονίες στη Δυτική Γερμανία, υποστηρίζοντας ότι πολεμούσε τον αμερικανικό ιμπεριαλισμό και ένα «φασιστικό» γερμανικό κράτος.

Οι αρχές θεωρούν ότι η RAF ευθύνεται για τον θάνατο τουλάχιστον 30 ανθρώπων και τον τραυματισμό περίπου 200.

Με πληροφορίες από Guardian