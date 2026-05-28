Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δηλώνει ότι η «εθελοντική μετανάστευση» των Παλαιστινίων από τη Γάζα θα συνεχιστεί

Η αναγκαστική μεταφορά άμαχου πληθυσμού θεωρείται έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας βάσει του διεθνούς δικαίου

The LiFO team
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δηλώνει ότι o μαζικός εκτοπισμός των Παλαιστινίων από τη Γάζα θα προχωρήσει
Ο Ισραέλ Κατζ μαζί με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου/Φωτογραφία: X
Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ δήλωσε ότι η κυβέρνηση παραμένει προσηλωμένη στο σχέδιο «μαζικής μετανάστευσης» Παλαιστινίων από τη Γάζα, στο πλαίσιο των μακροπρόθεσμων σχεδιασμών του Ισραήλ για την περιοχή, προκαλώντας νέες αντιδράσεις και κατηγορίες περί εθνοκάθαρσης.

Ο Ισραέλ Κατζ ανέφερε σε ανακοίνωσή του, την Τετάρτη, ότι το σχέδιο για την αποχώρηση μεγάλου αριθμού Παλαιστινίων από τη Λωρίδα της Γάζας θα εφαρμοστεί «τη σωστή στιγμή και με τον σωστό τρόπο». Η δήλωση έγινε με αφορμή τη στοχευμένη δολοφονία του Μοχάμεντ Οντέχ, που θεωρείται ο πιο πρόσφατος στρατιωτικός διοικητής της Χαμάς.

Η προώθηση μαζικής αποχώρησης Παλαιστινίων έρχεται σε αντίθεση με το σχέδιο εκεχειρίας για τη Γάζα που είχε προτείνει ο Ντόναλντ Τραμπ και το οποίο είχε αποδεχθεί το Ισραήλ πέρυσι. Στο δεύτερο σημείο του σχεδίου αναφέρεται ότι «η Γάζα θα αναπτυχθεί εκ νέου προς όφελος του λαού της Γάζας, που έχει ήδη υποφέρει αρκετά».

Η ισραηλινή κυβέρνηση συζητά ανοιχτά το ενδεχόμενο μιας Γάζας χωρίς μεγάλο μέρος του παλαιστινιακού πληθυσμού ήδη από τότε που ο Τραμπ είχε προτείνει, στις αρχές του περασμένου έτους, να απομακρυνθούν εκατοντάδες χιλιάδες άνθρωποι ώστε να «καθαρίσει» η περιοχή για ανοικοδόμηση.

Πέρυσι, το Ισραήλ δημιούργησε ειδικό γραφείο για τη λεγόμενη «εθελοντική μετανάστευση», ενώ χαλάρωσε και τους ταξιδιωτικούς περιορισμούς για Παλαιστινίους που επιθυμούσαν να εγκαταλείψουν οριστικά τη Γάζα.

Ωστόσο, η αναγκαστική μεταφορά άμαχου πληθυσμού θεωρείται έγκλημα πολέμου και έγκλημα κατά της ανθρωπότητας βάσει του διεθνούς δικαίου. Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ αυτών και ο Κατζ, χρησιμοποιούν τον όρο «εθελοντική μετανάστευση» για να περιγράψουν το σχέδιο αποχώρησης μεγάλου αριθμού Παλαιστινίων.

Οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και νομικοί στο Ισραήλ έχουν προειδοποιήσει ότι οι συνθήκες που έχουν διαμορφωθεί στη Γάζα καθιστούν αδύνατο να θεωρηθεί οποιαδήποτε αποχώρηση πραγματικά εθελοντική, υποστηρίζοντας ότι πρόκειται ουσιαστικά για σχεδιασμό εθνοκάθαρσης.

Η Ένωση για τα Πολιτικά Δικαιώματα στο Ισραήλ είχε επισημάνει πέρυσι ότι «η δημιουργία συνθηκών διαβίωσης που δεν επιτρέπουν επιβίωση, ελευθερία και αξιοπρέπεια, ωθώντας τους αμάχους να δηλώσουν ότι θέλουν να φύγουν, δεν αποτελεί σχέδιο “ενθάρρυνσης εθελοντικής μετανάστευσης”, αλλά σχέδιο εξαναγκαστικής εκκένωσης και εκδίωξης».

Ο Κατζ συνέδεσε επίσης το σχέδιο μαζικής αποχώρησης με την απομάκρυνση της Χαμάς από την εξουσία στη Γάζα.

«Δεσμευτήκαμε ότι η Χαμάς δεν θα κυβερνά τη Γάζα ούτε πολιτικά ούτε στρατιωτικά, και έτσι θα γίνει. Παράλληλα θα εφαρμοστεί και το σχέδιο εθελοντικής μετανάστευσης από τη Γάζα», έγραψε σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας: «Όλα τη σωστή στιγμή και με τον σωστό τρόπο».

Με τις εκλογές στο Ισραήλ να πρέπει να διεξαχθούν έως τα τέλη Οκτωβρίου, αναλυτές εκτιμούν ότι ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου και οι πολιτικοί του σύμμαχοι επιχειρούν παράλληλα να ενισχύσουν τη στήριξη του εκλογικού σώματος μέσω της σκληρής γραμμής στα ζητήματα ασφάλειας.

Με πληροφορίες από Guardian

