Τι μπορείς να φας με 1 ευρώ; Στη Γαλλία, ολόκληρο φοιτητικό γεύμα

Στη Γαλλία, οι φοιτητές μπορούν πλέον να αγοράσουν πλήρες γεύμα τριών πιάτων με μόλις 1 ευρώ, καθώς η κυβέρνηση επέκτεινε το μέτρο που μέχρι σήμερα ίσχυε μόνο για όσους λάμβαναν οικονομική ενίσχυση.

Η απόφαση ανακοινώθηκε έπειτα από έρευνα που έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί φοιτητές στη χώρα παραλείπουν γεύματα επειδή δυσκολεύονται οικονομικά.

Στα πανεπιστημιακά εστιατόρια του Παρισιού, οι φοιτητές μπορούν πλέον να επιλέγουν ορεκτικό, κυρίως πιάτο και επιδόρπιο πληρώνοντας μόλις 1 ευρώ.

Στο εστιατόριο του πανεπιστημίου Paris Dauphine, για παράδειγμα, οι επιλογές περιλαμβάνουν χορτοφαγικά πιάτα, κρέας ή ψάρι με συνοδευτικά, σαλάτες, πίτσες, φρούτα, γιαούρτια και γλυκά.

Παρότι πρόκειται για φοιτητική λέσχη και όχι για εστιατόριο υψηλής γαστρονομίας, πολλοί φοιτητές δηλώνουν ικανοποιημένοι τόσο από την ποιότητα όσο και από την ποσότητα του φαγητού.

Ο επικεφαλής σεφ του εστιατορίου, Farid Rouba, δήλωσε ότι τα περισσότερα πιάτα παρασκευάζονται επιτόπου και βασίζονται σε τοπικά προϊόντα, αρκετά από τα οποία είναι βιολογικά.

«Τρέφουμε τους ανθρώπους που είναι το μέλλον της Γαλλίας και είναι σημαντικό να τρώνε σωστά», είπε.

«Για πολλούς φοιτητές είναι οικονομική ανάσα»

Η διευθύντρια του εστιατορίου, Diane Chelkoff, εξήγησε ότι οι φοιτητές μπορούν να προμηθεύονται έως και δύο ισορροπημένα γεύματα την ημέρα στην ίδια τιμή, είτε τρώνε στον χώρο είτε παίρνουν το φαγητό μαζί τους.

Πολλοί φοιτητές λένε ότι η πρωτοβουλία αποτελεί ουσιαστική οικονομική βοήθεια σε μια περίοδο αυξημένου κόστους ζωής.

«Τρώω εδώ σχεδόν κάθε μέρα και υπάρχει πάντα μεγάλη ποικιλία», είπε ένας φοιτητής marketing στο Guardian.

Από το 2020 μέχρι πρόσφατα, τα γεύματα του 1 ευρώ προσφέρονταν μόνο σε φοιτητές με χαμηλό εισόδημα ή κρατική οικονομική ενίσχυση. Οι υπόλοιποι πλήρωναν 3,30 ευρώ, τιμή που επίσης θεωρείται ιδιαίτερα χαμηλή για τα γαλλικά δεδομένα.

Οι φοιτητικές οργανώσεις πίεζαν εδώ και καιρό για την επέκταση του μέτρου σε όλους τους φοιτητές, υποστηρίζοντας ότι όλο και περισσότεροι νέοι δυσκολεύονται να καλύψουν ακόμη και βασικές ανάγκες όπως η διατροφή.

Η Bénédicte Durand, πρόεδρος του κρατικού οργανισμού CNOUS που διαχειρίζεται τη φοιτητική μέριμνα και τις πανεπιστημιακές εστίες στη Γαλλία, χαρακτήρισε το μέτρο επένδυση στη νέα γενιά.

Όπως είπε, το ζήτημα δεν αφορά μόνο την οικονομική διευκόλυνση των φοιτητών αλλά και τη δημόσια υγεία.

«Είναι σημαντικό όλοι οι φοιτητές, είτε λαμβάνουν οικονομική βοήθεια είτε όχι, να μπορούν να κάθονται στο ίδιο τραπέζι και να έχουν πρόσβαση σε ισορροπημένο γεύμα», δήλωσε.

Η γαλλική κυβέρνηση έχει δεσμεύσει περίπου 120 εκατ. ευρώ για τη χρηματοδότηση του προγράμματος την επόμενη χρονιά, ενώ ο οργανισμός CNOUS σχεδιάζει προσλήψεις προσωπικού και νέες επενδύσεις σε εξοπλισμό ώστε να ανταποκριθεί στην αυξημένη ζήτηση.

Ωστόσο, δεν συμφωνούν όλοι με την καθολική εφαρμογή του μέτρου.

Ορισμένοι φοιτητές υποστήριξαν ότι όσοι έχουν μεγαλύτερη οικονομική άνεση θα έπρεπε να συνεχίσουν να πληρώνουν υψηλότερη τιμή, ενώ άλλοι δήλωσαν ότι θα προτιμούσαν τα κρατικά χρήματα να κατευθυνθούν σε φθηνότερη στέγαση για τους φοιτητές.

Παρότι το μέτρο παρουσιάζεται ως επιτυχία από τη γαλλική κυβέρνηση, η συζήτηση γύρω από το κόστος ζωής των φοιτητών παραμένει έντονη στη χώρα.

Τα τελευταία χρόνια, οργανώσεις φοιτητών προειδοποιούν για αυξανόμενη οικονομική πίεση λόγω των υψηλών ενοικίων, του πληθωρισμού και της αύξησης στις τιμές βασικών αγαθών.

Η πρόσφατη έρευνα που οδήγησε στην επέκταση του μέτρου έδειξε ότι σχεδόν οι μισοί φοιτητές παραλείπουν γεύματα για να εξοικονομήσουν χρήματα, ενώ περίπου ένας στους τέσσερις το κάνει συστηματικά.

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα φθηνά πανεπιστημιακά γεύματα αποτελούν έναν τρόπο να μειωθούν οι κοινωνικές ανισότητες και να προστατευτεί η υγεία των νέων.

Το πρόγραμμα εφαρμόζεται στα περίπου 950 πανεπιστημιακά εστιατόρια και καφέ που λειτουργούν υπό τον οργανισμό CNOUS σε ολόκληρη τη Γαλλία, συμπεριλαμβανομένων και εκείνων που εξυπηρετούν φοιτητές ιατρικών σχολών και νοσοκομείων.

Με πληροφορίες από Guardian