Ουκρανία: Δορυφορικές εικόνες δείχνουν συγκέντρωση των Ρώσων στα ανατολικά- Ο Ζελένσκι χλευάζει τον Πούτιν

Νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι ρωσικά στρατεύματα συγκεντρώνονται στην ανατολική Ουκρανία, ενώ ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι χλεύασε τον Βλαντιμίρ Πούτιν, για τη δήλωσή του ότι ο πόλεμος πηγαίνει με βάση το σχέδιο.

Σε χθεσινές δηλώσεις του, ο Ρώσος πρόεδρος εμφανίστηκε βέβαιος ότι τα ρωσικά στρατεύματα θα πετύχουν τους στόχους τους στην Ουκρανία. Στόχους τους οποίους μάλιστα χαρακτήρισε «ευγενείς», ενώ υποστήριξε ότι η Μόσχα δεν είχε άλλη επιλογή παρά να εισβάλει στην Ουκρανία.

«Στη Ρωσία για μία ακόμη φορά λένε ότι η λεγόμενη “ειδική επιχείρησή” τους υποτίθεται ότι πηγαίνει σύμφωνα με το σχέδιο. Αλλά, για να είμαι ειλικρινής, κανένας στον κόσμο δεν καταλαβαίνει πώς θα μπορούσε ακόμη και να είχε προκύψει ένα τέτοιο σχέδιο», σχολίασε ο Ζελένσκι στο νέο μήνυμά του.

«Πώς θα μπορούσε να προκύψει ένα σχέδιο που προβλέπει τον θάνατο δεκάδων χιλιάδων δικών τους στρατιωτών σε λίγο περισσότερο από ένα μήνα πολέμου; Ποιος θα μπορούσε να εγκρίνει ένα τέτοιο σχέδιο;», συνέχισε.

Σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση από τη Μόσχα- στις 25 Μαρτίου- 1.351 Ρώσοι στρατιώτες έχουν σκοτωθεί. Η Ουκρανία υποστηρίζει ότι ο πραγματικός αριθμός προσεγγίζει τους 20.000 νεκρούς.

Ο Ζελένσκι αναρωτήθηκε πόσο πολλοί νεκροί Ρώσοι στρατιώτες θα ήταν αποδεκτοί για τον Πούτιν και τόνισε ότι η Μόσχα έχει χάσει σε 48 ημέρες περισσότερους άνδρες από ότι σε δέκα χρόνια πολέμου στο Αφγανιστάν. Αλλά προειδοποίησε:

«Πρέπει να καταλάβουμε ότι δεν έχουν κολλήσει όλα τα ρωσικά τανκς στα χωράφια, δεν διαφεύγουν όλοι οι εχθρικοί στρατιώτες από το πεδίο της μάχης και δεν είναι όλοι τους κληρωτοί που δεν ξέρουν πώς να κρατήσουν σωστά ένα όπλο. Αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους φοβόμαστε. Αυτό σημαίνει ότι δεν πρέπει να υποτιμούμε τα επιτεύγματα των δικών μας μαχητών, του στρατού μας».

Νέες δορυφορικές εικόνες

Στο μεταξύ, νέες δορυφορικές εικόνες δείχνουν ότι η Ρωσία συγκεντρώνει στρατεύματα και εξοπλισμό σε περιοχές κοντά στα ανατολικά σύνορα της Ουκρανίας, κατά τα φαινόμενα σε προετοιμασία για ένα νέο γύρο επιθετικότητας εκεί.

Οι εικόνες που δημοσιοποίησε η Maxar Technologies αποκαλύπτουν ρωσικά κονβόι, που αποτελούνται από περισσότερα από 200 οχήματα, να κινούνται σε αυτοκινητόδρομο σε πόλεις στο Χάρκοβο και το Λουγκάνσκ. Μεταξύ άλλων, περιλαμβάνουν τανκς, τεθωρακισμένα μεταγωγικά, πυροβολικό και υποστηρικτικό εξοπλισμό.

Facebook Twitter Αεροπορική βάση στη Χερσώνα, όπου πολλά οχήματα φέρουν το γράμμα «Ζ» (Φωτ.: EPA/MAXAR TECHNOLOGIES)

Facebook Twitter Σημείο συντήρησης και ανεφοδιασμού στην πόλη Ντζανκόι (Φωτ.: EPA/MAXAR TECHNOLOGIES)

Επίσης, δορυφορικές εικόνες δείχνουν συγκέντρωση δυνάμεων και κοντά σε ρωσικές πόλεις, με δεκάδες τεθωρακισμένα οχήματα, στρατιώτες σε σκηνές και υποστηρικτικό εξοπλισμό. Κάποιες από αυτές τις πόλεις απέχουν λίγα χιλιόμετρα από τα σύνορα με την Ουκρανία.

#Satellite imagery reveals Russian forces continue moving into eastern #Ukraine. Military deployments were observed along the 14k-34 highway and the corridor that leads from Soloti and Valuyki in western Russia towards the border with Ukraine. Imagery is from April 11, 2022. pic.twitter.com/6wq5CKyiWf — Maxar Technologies (@Maxar) April 12, 2022

Η Maxar Technologies δημοσίευσε και φωτογραφία από τη Μαριούπολη, που δείχνει καπνό να υψώνεται από κτίρια, στην πόλη που έχει δεχθεί το πιο σφοδρό σφυροκόπημα από τις ρωσικές δυνάμεις.

In southern #Ukraine, signs of ongoing artillery shelling and recent attacks continue to be seen in and around #Mariupol. Smoke and fire was observed coming from a number of buildings throughout the western and eastern sections of the city. #Satellite image from April 9, 2022. pic.twitter.com/IV7F15K7DK — Maxar Technologies (@Maxar) April 12, 2022

Η επίθεση στη Μαριούπολη

Στο νέο μήνυμά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι δήλωσε ότι δεν είναι δυνατόν ακόμη να βγουν 100% συμπεράσματα για το είδος της ουσίας που χρησιμοποιήθηκε στη Μαριούπολη. Υπενθυμίζεται ότι έγιναν αναφορές περί επίθεσης με «χημικά», με drone.

«Δίνουμε μεγάλη προσοχή στις χθεσινές αναφορές για τη χρήση δηλητηριώδους ουσίας εναντίον των υπερασπιστών της Μαριούπολης. Δεν είναι ακόμη δυνατό να βγάλουμε 100% συμπεράσματα για το τι είδους ουσία ήταν. Προφανώς είναι αδύνατο να γίνει πλήρης έρευνα και πλήρης ανάλυση στην πολιορκούμενη πόλη», δήλωσε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Όμως, δεδομένων των επανειλημμένων απειλών Ρώσων προπαγανδιστών για τη χρήση χημικών όπλων εναντίον των υπερασπιστών της Μαριούπολης και της επανειλημμένης χρήσης πυρομαχικών φωσφόρου στην Ουκρανία, ο κόσμος πρέπει να απαντήσει τώρα. Να απαντήσει αποτρεπτικά. Γιατί μετά τη χρήση όπλων μαζικής καταστροφής, η όποια απάντηση δεν θα αλλάξει τίποτα. Και θα φανεί σαν μία ταπείνωση του δημοκρατικού κόσμου», υπογράμμισε.

«Αναποτελεσματικός σχεδιασμός»

Στο μεταξύ, ο διορισμός του στρατηγού Αλεξάντερ Ντβορνίκοφ ως επικεφαλής της πολεμικής προσπάθειας της Ρωσίας στην Ουκρανία αντικατοπτρίζει τον αναποτελεσματικό σχεδιασμό πριν από τον πόλεμο, κάτι που ανάγκασε τη Μόσχα να αξιολογήσει τις επιχειρήσεις της, σύμφωνα με το βρετανικό υπουργείο Άμυνας.

«Η ανικανότητα συνοχής και συντονισμού της στρατιωτικής δραστηριότητας έχει εμποδίσει την εισβολή της Ρωσίας έως τώρα», επισήμανε το βρετανικό υπουργείο.

Σημειώνοντας ότι οι ρωσικές δυνάμεις επικεντρώνονται πλέον στην ανατολική Ουκρανία, το βρετανικό υπουργείο Άμυνας συμπληρώνει: «Η επιλογή του Ντβορνίκοφ δείχνει περαιτέρω πώς η αποφασιστική ουκρανική αντίσταση και ο αναποτελεσματικός προπολεμικός σχεδιασμός έχουν αναγκάσει τη Ρωσία να επαναξιολογήσει τις επιχειρήσεις της».