Ουκρανία: Αναφορές για επίθεση με «χημικά» στη Μαριούπολη- Ο Ζελένσκι προειδοποιεί για νέο στάδιο τρόμου

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι προειδοποίησε ότι η Ρωσία μπορεί να χρησιμοποιήσει χημικά όπλα στον πόλεμο στην Ουκρανία, εν μέσω αναφορών για επίθεση με drone που έριξε τοξική ουσία, στη Μαριούπολη.

Η Ουκρανή βουλευτής Ιβάνα Κλίμπους ανέφερε ότι η άγνωστη ουσία που έριξε το drone αργά τη νύχτα της Δευτέρας στη Μαριούπολη ήταν «πιθανότατα» χημικό όπλο.

Η πρώτη αναφορά περί επίθεσης με χημικά από drone έγινε από το τάγμα του Αζόφ. «Οι ρωσικές δυνάμεις κατοχής χρησιμοποίησαν μια δηλητηριώδη ουσία άγνωστης προέλευσης εναντίον του ουκρανικού στρατού και αμάχων στη Μαριούπολη, που έπεσαν από εχθρικό UAV», ανέφερε το τάγμα του Αζόφ, συμπληρώνοντας ότι τα θύματα είχαν αναπνευστικά προβλήματα και άλλα συμπτώματα.

Ο ηγέτης του τάγματος, Αντρέι Μπιλέτσκι, δήλωσε στο Kyiv Independent ότι τρία άτομα είχαν σημάδια χημικής δηλητηρίασης αλλά δεν φαίνεται να υπάρχουν «καταστροφικές συνέπειες» για την υγεία τους.

Στο μήνυμά του, αργά το βράδυ της Δευτέρας, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε ανησυχία ότι οι ρωσικές δυνάμεις μπορεί να χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα στην Ουκρανία, αλλά δεν επιβεβαίωσε αν έχει συμβεί κάτι τέτοιο μέχρι στιγμής.

«Σήμερα, οι κατακτητές έκαναν νέα δήλωση, που δείχνει την προετοιμασία τους για ένα νέο στάδιο τρόμου ενάντια στην Ουκρανία και τους υπερασπιστές της. Ένα φερέφωνο των κατακτητών δήλωσε ότι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν χημικά όπλα εναντίον των υπερασπιστών της Μαριούπολης. Το παίρνουμε αυτό όσο πιο σοβαρά γίνεται», είπε ο Ουκρανός πρόεδρος.

«Θα ήθελα να θυμίσω στους παγκόσμιους ηγέτες ότι ήδη έχει συζητηθεί η πιθανή χρήση χημικών όπλων από τον ρωσικό στρατό. Και ήδη αυτό, εκείνη τη στιγμή, σήμαινε ότι ήταν απαραίτητο να αντιδράσουν στη ρωσική επιθετικότητα πολύ πιο σκληρά και γρήγορα», συμπλήρωσε.

Στο ίδιο μήνυμα, ο Ζελένσκι ζήτησε νέες κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, που να περιλαμβάνουν εμπάργκο στο ρωσικό πετρέλαιο. «Είναι καιρός να γίνει αυτό το πακέτο τέτοιο έτσι ώστε να μην ακούμε καν για όπλα μαζικής καταστροφής από τη ρωσική πλευρά. Είναι απαραίτητο ένα εμπάργκο πετρελαίου εναντίον της Ρωσίας. Το όποιο νέο πακέτο κυρώσεων σε βάρος της Ρωσίας που δεν επηρεάζει το πετρέλαιο θα γίνει δεκτό στη Μόσχα με ένα χαμόγελο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Αντίδραση από ΗΠΑ και Βρετανία

Η Ουάσινγκτον έχει γνώση για τις αναφορές περί χημικών όπλων, δήλωσε ο εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Τζον Κίρμπι.

«Δεν μπορούμε να το επιβεβαιώσουμε αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση», δήλωσε. «Αυτές οι αναφορές, αν είναι αληθείς, είναι βαθιά ανησυχητικές», υπογράμμισε και συμπλήρωσε ότι τέτοιες πληροφορίες αντικατοπτρίζουν τους φόβους που υπήρχαν για το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσει η Ρωσία μεταξύ άλλων δακρυγόνα αναμεμειγμένα με χημικούς παράγοντες.

Σχόλιο μέσω Twitter έκανε και η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Λιζ Τρας. «Αναφορές ότι οι ρωσικές δυνάμεις μπορεί να χρησιμοποίησαν χημικούς παράγοντες σε επίθεση στον λαό της Μαριούπολης. Συνεργαζόμαστε επειγόντως με εταίρους για να επαληθεύσουμε τις λεπτομέρειες. Η όποια χρήση τέτοιων όπλων θα είναι σκληρή κλιμάκωση αυτής της σύγκρουσης και βρεθεί υπόλογος ο Πούτιν και το καθεστώς του», επεσήμανε.

Reports that Russian forces may have used chemical agents in an attack on the people of Mariupol. We are working urgently with partners to verify details.



Any use of such weapons would be a callous escalation in this conflict and we will hold Putin and his regime to account.