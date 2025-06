«Ολοκληρωτική σφαγή»: Γιατρός περιγράφει το χάος στη Γάζα μετά τους πυροβολισμούς στην ουρά ανθρωπιστικής βοήθειας

Τουλάχιστον 27 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 90 τραυματίστηκαν από ισραηλινά πυρά το πρωί της Τρίτης, σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας της Γάζας, κατά τη διάρκεια διανομής επισιτιστικής βοήθειας στην πόλη Ράφα, στα νότια της Λωρίδας. Η περιγραφή της Βρετανίδας γιατρού Mandy Blackman, που εργάζεται στο νοσοκομείο Al-Mawasi, αποτυπώνει το μέγεθος της τραγωδίας: «Ήταν σφαγή. Το νοσοκομείο λειτουργεί στο όριο. Είδαμε ανθρώπους με σφαίρες, με μαχαίρια, χτυπημένους με τούβλα, ψεκασμένους με σπρέι πιπεριού. Δεν μπορούμε να ανταποκριθούμε σε τόσους τραυματίες».

Η Blackman δήλωσε στο BBC World Service ότι στις 05:00 το πρωί (τοπική ώρα) το προσωπικό του νοσοκομείου ειδοποιήθηκε να ετοιμαστεί για την υποδοχή τραυματιών: «Οι ασθενείς μάς είπαν ότι είχαν πάει να πάρουν τρόφιμα. Κατά τη διάρκεια αυτής της διαδρομής τραυματίστηκαν». Η ίδια περιέγραψε σκηνές χάους και αδυναμίας ανταπόκρισης, επισημαίνοντας πως «το νοσοκομείο βρίσκεται πλέον στο 100% της χωρητικότητάς του».

A horrific scene from southern Gaza: children crouched in the dirt, gathering flour spilled on the ground—mixed with sand, rubble, and dust—just to have something to eat. It’s not just a moment of suffering, it’s a snapshot of life under blockade, misrule, war, terrorism and… pic.twitter.com/plRPk9ufEi