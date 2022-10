«Οι Ρώσοι έβγαζαν χρυσά δόντια από ζωντανούς και νεκρούς Ουκρανούς», λέει το Κίεβο

Χρυσά δόντια βγαλμένα από στόματα ζωντανών και νεκρών Ουκρανών ανακαλύφθηκαν σε εδάφη που ανακαταλήφθηκαν από τη Ρωσία από στρατεύματα του Κιέβου, σύμφωνα με αξιωματούχους της ουκρανικής κυβέρνησης.

Ένα πλαστικό κουτί γεμάτο με περισσότερες από 200 θήκες δοντιών και οδοντοστοιχίες ανακαλύφθηκε από μαχητές στην πόλη Pisky-Rad'kivs'ki στη βόρεια Ουκρανία, ανατολικά της πόλης Ιζιούμ- οδηγώντας τους αξιωματούχους να πιστεύουν ότι ανακάλυψαν τον χώρο ενός ρωσικού θαλάμου βασανιστηρίων.

Το υπουργείο Άμυνας της Ουκρανίας ενημέρωσε μέσω Twitter για τη ζοφερή ανακάλυψη, υποστηρίζοντας ότι το κουτί βρέθηκε μαζί με εργαλεία βασανιστηρίων.

A torture chamber in Pisky-Radkivski. 2 photos. A gas mask that was put on the head of a victim who was covered with a smoldering rag and buried alive. And a box of gold dental crowns. A mini Auschwitz. How many more will be found in occupied Ukraine?

