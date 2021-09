Από τον Νοέμβριο οι ΗΠΑ θα χαλαρώσουν τους περιορισμούς στα αεροπορικά ταξίδια για τους πλήρως εμβολιασμένους ξένους πολίτες.

Όλοι οι ξένοι ταξιδιώτες θα πρέπει να δείχνουν απόδειξη εμβολιασμού πριν από την επιβίβασή τους και ένα αρνητικό τεστ κορωνοϊού εντός τριών ημερών πριν από την άφιξη στις ΗΠΑ, ανακοίνωσε ο Τζεφ Ζάιεντς, ο συντονιστής του Λευκού Οίκου για την πανδημία.

Εδώ και πάνω από ένα χρόνο η Ουάσινγκτον είχε περιορίσει τα αεροπορικά ταξίδια προς τις ΗΠΑ για ξένους πολίτες από ευρωπαϊκές χώρες, την Ινδία, το Ιράν και την Κίνα μεταξύ άλλων.

Οι ανεμβολίαστοι Αμερικανοί που θέλουν να επιστρέψουν από το εξωτερικό θα πρέπει να είναι αρνητικοί σε τεστ κορωνοϊού την παραμονή του ταξιδιού τους και να προσκομίσουν απόδειξη ότι έχουν αγοράσει τεστ το οποίο θα κάνουν μετά την άφιξή τους.

Τα αμερικανικά Κέντρα για την Πρόληψη και τον Έλεγχο Ασθενειών (CDC) θα εκδώσουν οδηγίες προς τις αεροπορικές εταιρείες προκειμένου να συγκεντρώνουν τους αριθμούς τηλεφώνων και τα email των ταξιδιωτών, για το νέο σύστημα ιχνηλάτησης. Οι αρχές θα επικοινωνούν με τους ταξιδιώτες μετά την άφιξή τους, για να ρωτήσουν αν παρουσιάζουν συμπτώματα του ιού.

Επίσης, τα CDC θα αποφασίσουν ποια εμβόλια θα γίνονται δεκτά και αν αυτό θα ισχύσει για σκευάσματα που δεν έχουν εγκριθεί από τις αμερικανικές ρυθμιστικές αρχές. Οι αλλαγές αυτές θα ισχύσουν μόνο για τα αεροπορικά ταξίδια και δεν θα επηρεάσουν τους περιορισμούς στα χερσαία σύνορα των ΗΠΑ, διευκρίνισε ο Ζάιεντς.

Η απόφαση αυτή σηματοδοτεί μία απότομη αλλαγή στάσης για τη διοίκηση του Τζο Μπάιντεν, που την προηγούμενη εβδομάδα ανέφερε ότι δεν είναι η σωστή στιγμή για την άρση περιορισμών, σημειώνει το Reuters.

Ο Ζάιεντς εξήγησε ότι ο λόγος αυτής της κίνησης ήταν ο ρυθμός των εμβολιασμών παγκοσμίως. Επίσης, η απόφαση του Λευκού Οίκου ανακοινώθηκε την παραμονή της επίσκεψης του Βρετανού πρωθυπουργού, Μπόρις Τζόνσον, ο οποίος αναμενόταν να πιέσει τον Τζο Μπάιντεν να άρει τους περιορισμούς.

Η Κομισιόν, με ανάρτηση στο Twitter, καλωσόρισε την απόφαση των ΗΠΑ για τους πλήρως εμβολιασμένους ταξιδιώτες από την ΕΕ. «Ένα πολυαναμενόμενο βήμα για συγγενείς και φίλους που είχαν χωριστεί και καλά νέα για τις επιχειρήσεις. Θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για τα ασφαλή ταξίδια», ανέφερε ακόμη η ανάρτηση.

We welcome US announcement that fully vaccinated EU travellers will soon be able to travel to the US again. A long-awaited step for separated families & friends, and good news for business. We'll continue working for safe travel. #EUCovidCertificate pic.twitter.com/SV5VsXf7Ba

Τον ενθουσιασμό του για την εξέλιξη εξέφρασε και ο Μπόρις Τζόνσον με tweet. «Είναι μια φανταστική ώθηση για τις επιχειρήσεις και το εμπόριο και υπέροχο ότι μπορούν να συναντηθούν ξανά συγγενείς και φίλοι από τις δύο πλευρές του Ατλαντικού», έγραψε ο Βρετανός πρωθυπουργός.

I am delighted that from November, @POTUS is reinstating transatlantic travel so fully vaccinated UK nationals can visit the USA.



It’s a fantastic boost for business and trade, and great that family and friends on both sides of the pond can be reunited once again.



🇬🇧🇺🇸 pic.twitter.com/qbVccvEdrm