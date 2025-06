Ο Τραμπ αποσύρει τον εκλεκτό του για τη NASA – Στενός συνεργάτης του Μασκ και δισεκατομμυριούχος

Ο Λευκός Οίκος απέσυρε αιφνιδιαστικά την υποψηφιότητα του δισεκατομμυριούχου ιδιώτη αστροναύτη Τζάρεντ Άιζακμαν για την ηγεσία της NASA, σύμφωνα με ανάρτηση του Ντόναλντ Τραμπ στα κοινωνικά δίκτυα.

«Μετά από διεξοδική εξέταση προηγούμενων διασυνδέσεων, αποσύρω την υποψηφιότητα του Τζάρεντ Άιζακμαν για τη διοίκηση της NASA», ανέφερε ο Αμερικανός πρόεδρος. «Σύντομα θα ανακοινώσω έναν νέο υποψήφιο, που θα ευθυγραμμίζεται με την αποστολή μας και θα θέτει την Αμερική πρώτη στο διάστημα».

Donald J. Trump Truth Social 05.31.25 09:40 PM EST



After a thorough review of prior associations, I am hereby withdrawing the nomination of Jared Isaacman to head NASA. I will soon announce a new Nominee who will be Mission aligned, and put America First in Space. Thank you for… — Commentary Donald J. Trump Posts From Truth Social (@TrumpDailyPosts) June 1, 2025

Η απόφαση αιφνιδίασε πολλούς στον διαστημικό τομέα, καθώς ο Άιζακμαν ήταν προγραμματισμένο να περάσει από διαδικασία επικύρωσης στη Γερουσία μέσα στην ερχόμενη εβδομάδα. Ο ίδιος, μέσω ανάρτησης, εξέφρασε την ευγνωμοσύνη του στον Τραμπ και σε όσους τον υποστήριξαν, ενώ αναγνώρισε τις προκλήσεις της δημόσιας διοίκησης: «Απέκτησα βαθύτερη εκτίμηση για την πολυπλοκότητα της διακυβέρνησης και το βάρος που σηκώνουν οι πολιτικοί ηγέτες».

I am incredibly grateful to President Trump @POTUS, the Senate and all those who supported me throughout this journey. The past six months have been enlightening and, honestly, a bit thrilling. I have gained a much deeper appreciation for the complexities of government and the… — Jared Isaacman (@rookisaacman) June 1, 2025

Οι δεσμοί του Άιζακμαν με τον Μασκ

Ο Άιζακμαν έχει μακρά και εντατική σχέση με τη SpaceX του Έλον Μασκ. Ήταν ο χρηματοδότης και διοικητής της αποστολής Inspiration4, της πρώτης αποστολής στο διάστημα με αποκλειστικά πολιτικό πλήρωμα, για την οποία εκτιμάται ότι κατέβαλε σχεδόν 200 εκατ. δολάρια. Επιπλέον, είναι ο εμπνευστής του Polaris Program, ενός συνόλου τριών επερχόμενων αποστολών σε συνεργασία με τη SpaceX, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνεται και ο πρώτος εμπορικός «διαστημικός περίπατος (spacewalk)».

Παρότι τα ποσά δεν έχουν δημοσιοποιηθεί επισήμως, ειδικοί του χώρου εκτιμούν ότι οι συνολικές δαπάνες του προς τη SpaceX ξεπερνούν τα 300 εκατ. δολάρια. Ο Έλον Μασκ, απογοητευμένος από την απόσυρση της υποψηφιότητας του Άιζακμαν, έγραψε ότι είναι σπάνιο να βρίσκει κανείς κάποιον τόσο «ικανό και καλοπροαίρετο».

It is rare to find someone so competent and good-hearted — Elon Musk (@elonmusk) May 31, 2025

Η απομάκρυνσή του ήρθε λίγες ημέρες μετά και την αποχώρηση του Μασκ από τον ρόλο του ως άτυπου «ειδικού κυβερνητικού συμβούλου» για ζητήματα αποδοτικότητας, γεγονός που είχε προκαλέσει εσωτερικές εντάσεις στον Λευκό Οίκο. Αν και δεν δόθηκε επίσημη αιτιολόγηση για την αλλαγή πορείας, πηγές της βιομηχανίας σημειώνουν ότι οι σχέσεις του Άιζακμαν με τον Μασκ και η οικονομική του εμπλοκή με τη SpaceX ίσως λειτούργησαν αποτρεπτικά.

Παρά τη στήριξη από σημαντικό τμήμα του διαστημικού τομέα, η υποψηφιότητά του είχε προκαλέσει επιφυλάξεις σε μερίδα γερουσιαστών, εξαιτίας τόσο των δεσμών του με τον Μασκ όσο και των παλαιότερων δωρεών του προς το Δημοκρατικό Κόμμα. Κατά την ακρόασή του τον Απρίλιο, είχε επιχειρήσει να ισορροπήσει ανάμεσα στη στρατηγική επιστροφής στη Σελήνη και την πίεση της νέας κυβέρνησης για επικέντρωση στον Άρη, υποστηρίζοντας ότι η NASA πρέπει να σχεδιάζει και για τα δύο.

Ανησυχία για το μέλλον στη NASA

Η αλλαγή σκυτάλης στην κορυφή του οργανισμού έρχεται σε μια περίοδο κρίσης για τη NASA. Την Παρασκευή δημοσιοποιήθηκε το σχέδιο προϋπολογισμού του 2026, το οποίο προβλέπει την κατάργηση δεκάδων επιστημονικών προγραμμάτων και χιλιάδες απολύσεις, στο πλαίσιο αναδιάρθρωσης που έχει χαρακτηριστεί από ειδικούς ως «καταστροφική». Αναλυτές προειδοποιούν ότι η έλλειψη σταθερής διοίκησης τη συγκεκριμένη περίοδο εντείνει την αβεβαιότητα και δυσχεραίνει την εσωτερική λειτουργία του οργανισμού, ειδικά ενόψει σκληρών διαπραγματεύσεων με το Κογκρέσο.

Ανάμεσα στα ονόματα που εξετάζονται για τη διαδοχή του Άιζακμαν είναι και ο εν αποστρατεία αντιστράτηγος της Πολεμικής Αεροπορίας των ΗΠΑ, Στίβεν Κουάστ, ένας ένθερμος υποστηρικτής του Τραμπ, σύμφωνα με πηγές κοντά στη διαδικασία.

Με πληροφορίες από Guardian