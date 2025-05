Έλον Μασκ: Αποχωρεί από την κυβέρνηση Τραμπ «απογοητευμένος»

Ο Έλον Μασκ ανακοίνωσε μέσω της πλατφόρμας του, X, ότι αποχωρεί από τον ρόλο του ως Ειδικός Κυβερνητικός Υπάλληλος στην κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ, απόφαση που επιβεβαιώθηκε αργότερα από τον Λευκό Οίκο.

«Καθώς ο προγραμματισμένος χρόνος μου ως Ειδικός Κυβερνητικός Υπάλληλος φτάνει στο τέλος του, θα ήθελα να ευχαριστήσω τον Πρόεδρο @realDonaldTrump για την ευκαιρία να μειώσω τις δαπάνες που έφερναν σπατάλες», έγραψε χαρακτηριστικά.

Αναφερόμενος στο τμήμα κυβερνητικής αποτελεσματικότητας DOGE, πρόσθεσε: «Η αποστολή DOGE θα ενισχυθεί μόνο με την πάροδο του χρόνου καθώς θα γίνει τρόπος ζωής σε όλη την κυβέρνηση».

As my scheduled time as a Special Government Employee comes to an end, I would like to thank President @realDonaldTrump for the opportunity to reduce wasteful spending.



The @DOGE mission will only strengthen over time as it becomes a way of life throughout the government.