Ο Σαμ Άλτμαν λέει ότι είχε παρεξηγήσει τον Τραμπ - «Θα είναι απίστευτος για τη χώρα»

Λίγες ώρες αφού ο νέος Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ιδιωτικές επενδύσεις δεκάδων αν όχι εκατοντάδων δισ. στη τεχνητή νοημοσύνη, ο διευθύνων σύμβουλος της OpenAI, Σαμ Άλτμαν μίλησε διθυραμβικά για τον Ρεπουμπλικανό πολιτικό με ανάρτηση του στο X, σήμερα Τετάρτη 23 Ιανουαρίου.

«Βλέποντας από κοντά τον πρόεδρο Τραμπ άλλαξε πραγματικά η αντίληψη μου για αυτόν», έγραψε ο 39χρονος δισεκατομμυριούχους. Σε μία παρένθεση, πρόσθεσε ότι εύχεται να «σκεφτόταν πιο ανεξάρτητα στο παρελθόν», καθώς έπεσε στη «παγίδα του NPC».

Ό όρος NPC προέρχεται από τα βιντεοπαιχνίδια και σημαίνει Non-player character, δηλαδή προσδιορίζει τους χαρακτήρες οι οποίοι δεν έχουν κάποιον ουσιαστικό ρόλο και απλά υπάρχουν για να κάνουν τον κόσμο του παιχνιδιού να φαίνεται πιο ρεαλιστικός. Πλέον, στις ΗΠΑ ο όρος χρησιμοποιείται μεταφορικά περίπου όπως η λέξη «πρόβατο» στην Ελλάδα.

watching @potus more carefully recently has really changed my perspective on him (i wish i had done more of my own thinking and definitely fell in the npc trap).



i'm not going to agree with him on everything, but i think he will be incredible for the country in many ways!