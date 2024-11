Η κόντρα Μασκ και Άλτμαν: Από την ίδρυση της OpenAI έως τη σκληρή μάχη για το μέλλον της τεχνητής νοημοσύνης

Η OpenAI, δημιουργός του ChatGPT, δεν είναι απλώς ένας τεχνολογικός κολοσσός που πρωτοπορεί στην τεχνητή νοημοσύνη (AI). Είναι επίσης το πεδίο μιας μακρόχρονης διαμάχης ανάμεσα στον Έλον Μασκ και τον Σαμ Άλτμαν, δύο από τις πιο αναγνωρίσιμες φιγούρες της Σίλικον Βάλεϊ.

Σύμφωνα με αποκαλυπτικό ρεπορτάζ της Washington Post, τα emails που δόθηκαν στη δημοσιότητα μέσω αγωγής του Μασκ εναντίον της OpenAI, φέρνουν στο φως τις βαθιές διαφωνίες και τα αντικρουόμενα οράματα που διαμόρφωσαν τη σχέση τους.

Το 2015, ο Έλον Μασκ, οραματιστής επιχειρηματίας και ιδρυτής της Tesla και της SpaceX, συνεργάστηκε με τον Σαμ Άλτμαν, τότε πρόεδρο του Y Combinator, για τη δημιουργία της OpenAI. Η αρχική αποστολή της εταιρείας ήταν σαφής: η ανάπτυξη τεχνητής νοημοσύνης για το καλό της ανθρωπότητας, χωρίς να κυριαρχηθεί από εμπορικά ή πολιτικά συμφέροντα. Η ίδρυση της OpenAI ήρθε ως απάντηση στην εξαγορά της DeepMind από τη Google, γεγονός που πυροδότησε ανησυχίες για μονοπωλιακό έλεγχο στην ανάπτυξη υπερνοημοσύνης.

Ο Μασκ επένδυσε περίπου 50 εκατομμύρια δολάρια και χαρακτήρισε την OpenAI ως «απόλυτη προτεραιότητά» του. Ωστόσο, όπως αποκαλύπτουν τα emails, οι διαφωνίες για τη διαχείριση και τη χρηματοδότηση ξεκίνησαν σχεδόν αμέσως. Ο Άλτμαν ανησυχούσε ότι η DeepMind προσπαθούσε να "σκοτώσει" την OpenAI προσφέροντας υψηλούς μισθούς σε ερευνητές AI. Ο Μασκ πίεζε για αύξηση των παροχών, προκειμένου να προσελκύσει τους καλύτερους, τονίζοντας ότι η OpenAI έπρεπε να "κερδίσει τη μάχη ταλέντου".

Παρά τις αρχικές δηλώσεις ότι είχαν δεσμευτεί 1 δισεκατομμύριο δολάρια για τη χρηματοδότηση της OpenAI, η πραγματικότητα ήταν διαφορετική. Μέσα σε λίγα χρόνια, η εταιρεία έλαβε μόλις 130 εκατομμύρια δολάρια. Τα έξοδα, ωστόσο, αυξάνονταν, καθώς η OpenAI προσπαθούσε να πληρώσει υψηλούς μισθούς και να αποκτήσει πρόσβαση σε προηγμένα υπολογιστικά συστήματα.

Η πρώτη μεγάλη ρήξη σημειώθηκε όταν ο Άλτμαν παρουσίασε στον Μασκ μια συμφωνία με τη Microsoft, η οποία προσέφερε στην OpenAI πρόσβαση σε υποδομές cloud αξίας 60 εκατομμυρίων δολαρίων για μόλις 10 εκατομμύρια. Ο Μασκ αντιτάχθηκε έντονα, χαρακτηρίζοντας τη συμφωνία "αηδιαστική", καθώς πίστευε ότι υπονόμευε την ανεξαρτησία της εταιρείας.

These leaked Elon - OpenAI emails teach many valuable lessons



- how to write clearly

- email fast



but this is the besthttps://t.co/6AgaQXThif pic.twitter.com/wb8kFGokgT