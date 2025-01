Ο Τραμπ ανακοίνωσε επενδύσεις $500 δισ. για τεχνητή νοημοσύνη αλλά ο Μασκ αντιδρά: «Δεν έχουν τα λεφτά»

Ο Eλον Μασκ επέκρινε εχθές, Τετάρτη 22 Ιανουαρίου, το σχέδιο για μαζικές ιδιωτικές επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη που ανακοινώθηκε την προηγουμένη από τον Ντόναλντ Τραμπ, υποστηρίζοντας ότι οι εταίροι αυτής της νέας κοινοπραξίας «δεν έχουν τα χρήματα» για να τη χρηματοδοτήσουν, κάτι που αμφισβήτησε ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν.

Από τον Λευκό Οίκο, ο Αμερικανός πρόεδρος παρουσίασε μια κοινή εταιρεία με την ονομασία Stargate, η οποία προβλέπει να διαθέσει «τουλάχιστον 500 δισεκατομμύρια δολάρια» σε υποδομές τεχνητής νοημοσύνης στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Στη Stargate μετέχουν η εξειδικευμένη στο «cloud» Oracle, η γιγάντια ιαπωνική εταιρεία επενδύσεων SoftBank και η εταιρεία γενετικής τεχνητής νοημοσύνης OpenAI (ChatGPT). Μεταξύ των χρηματοδοτών του σχεδίου είναι επίσης το επενδυτικό ταμείο MGX, που υποστηρίζεται από τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.

Ο επικεφαλής της SoftBank Μασαγιόσι Σον διευκρίνισε πως η κοινή επιχείρηση «θα αρχίσει να διαθέτει αμέσως 100 δισεκατομμύρια δολάρια», με στόχο να φθάσει συνολικά μέσα σε τέσσερα χρόνια τα 500 δισεκατομμύρια.

«Δεν έχουν τα χρήματα» για να χρηματοδοτήσουν αυτό το πρόγραμμα, υποστήριξε χθες, Τετάρτη, από τον λογαριασμό του στο X ο Έλον Μασκ.

«Η SoftBank δεν έχει εξασφαλισμένα παρά 10 δισεκατομμύρια δολάρια», υποστήριξε προσθέτοντας: «Το ξέρω από καλή πηγή».

Ο επικεφαλής της Tesla δαπάνησε 277 εκατομμύρια δολάρια από την προσωπική του περιουσία για να χρηματοδοτήσει την προεκλογική εκστρατεία του Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος του ανέθεσε τη διοίκηση του νέου υπουργείου «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας (DOGE)».

«Ψευδές, όπως πιθανόν γνωρίζετε», απάντησε σύντομα ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν μέσω του X και πρότεινε στον Έλον Μασκ «να έρθει να επισκεφθεί την πρώτη εγκατάσταση που κατασκευάζεται».

wrong, as you surely know.



want to come visit the first site already under way?



this is great for the country. i realize what is great for the country isn't always what's optimal for your companies, but in your new role i hope you'll mostly put 🇺🇸 first.