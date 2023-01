Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ φορούσε διπλό σπασουάρ για «προστασία» από την Μπάρμπρα Στρέιζαντ

Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ χρειάστηκε «επιπλέον προστασία» όταν γύριζε τις ερωτικές σκηνές με την Μπάρμπρα Στρέιζαντ στην ταινία «The Way We Were».

Ο 86χρονος ηθοποιός και σκηνοθέτης φέρεται να ανάγκασε τον εαυτό του να φορέσει δύο ζευγάρια εσώρουχα για να «προστατευτεί» από την διάσημη τραγουδίστρια, σήμερα 80 ετών, σύμφωνα με νέο βιβλίο.

Το βιβλίο «The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen» του Ρόμπερτ Χόφλερ, που κυκλοφόρησε πρόσφατα, εξιστορεί τα γυρίσματα της ρομαντικής ταινίας του 1973.

Η Στρέιζαντ φέρεται να ήταν «ξετρελαμένη» με τον Ρέντφορντ, ο οποίος έπρεπε να φορέσει «δύο αθλητικά σπασουάρ» πριν τα γυρίσματα, γράφει ο συγγραφέας στο βιβλίο, σύμφωνα με αποσπάσματα που δημοσιεύονται στην Daily Mail.

Ο Χόφλερ σημειώνει επίσης ότι η Στρέιζαντ φορούσε μπικίνι για τις ερωτικές τους σκηνές επειδή ήθελε να βεβαιωθεί ότι τα πλάνα δεν θα έβγαιναν «ακατάλληλα».

Στη διάρκεια μιας από τις ερωτικές τους σκηνές, ο Ρέντφορντ αρνήθηκε επίσης να πει την ατάκα «Θα είναι καλύτερα αυτή τη φορά», επειδή φοβόταν πως οι θεατές θα πίστευαν ότι δεν ήταν καλός στο κρεβάτι στον πραγματικό κόσμο.

«Ο Ρέντφορντ δεν ήταν ποτέ κακός στο κρεβάτι», οπότε ούτε ο χαρακτήρας του θα μπορούσε να είναι, γράφει ο Χόφλερ.

Ο συγγραφέας υποστηρίζει επίσης ότι ο Ρέντφορντ δεν ήθελε να συνεργαστεί με την Στρέιζαντ, επειδή θεωρούσε ότι δεν ήταν «σοβαρή ηθοποιός».

«Έχει την φήμη της χειριστικής. Θα σκηνοθετεί τον εαυτό της. Δεν θα λειτουργήσει ποτέ», φέρεται να είχε πει τότε ο Ρέντφορντ, που επίσης δεν ήθελε να τραγουδήσει καμία μελωδία στην ταινία, σημειώνοντας: «Δεν πρόκειται να τραγουδήσει, έτσι δεν είναι; Δεν θέλω να τραγουδήσει στη μέση της ταινίας».

Η Μπάρμπρα Στρέιζαντ κατέληξε να τραγουδήσει το θρυλικό τραγούδι της ταινίας, «The Way We Were».

Το βιβλίο αναφέρει επίσης πως ο σκηνοθέτης της ταινίας Σίντνεϊ Πόλακ -που πέθανε το 2008- είχε πει ότι «η Μπάρμπρα δεν είχε δουλέψει ποτέ με έναν πραγματικά δυνατό πρωταγωνιστή».

«Έχει την τάση να κυριαρχεί στην ταινία, μόνο και μόνο από το μέγεθος του ταλέντου της και την πληθωρική παρουσία της. Είναι δύσκολο για έναν συμπρωταγωνιστή να μείνει στο ίδιο τερέν μαζί της», είπε ο σκηνοθέτης, σύμφωνα με το βιβλίο του Χόφλερ.

Ο Σίντεϊ Πόλακ πίστευε ότι μόνο ο Ρέντφορντ μπορούσε να αντιμετωπίσει τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό. «Στην υποκριτική, πρέπει να αισθάνεσαι ότι κάπου υπάρχει ένα καταφύγιο, ότι βλέπεις την κορυφή του παγόβουνου».