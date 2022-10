Ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ δεν ήθελε να παίξει με την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ στο «The Way We Were»

Οι φανς του «The Way We Were» [Τα καλύτερά μας χρόνια], που κυκλοφόρησε το 1973, γνωρίζουν ότι ο Hubbell Gardiner του Ρόμπερτ Ρέντφορντ και η Katie Morosky της Μπάρμπαρα Στρέιζαντ δεν καταλήγουν μαζί στο φινάλε.

Εκείνο, όμως, που ίσως δεν γνωρίζουν οι θεατές είναι ότι ο 86χρονος σήμερα ηθοποιός αρχικά δεν ήθελε να πρωταγωνιστήσει στο πλευρό της 80χρονης σήμερα τραγουδίστριας και ηθοποιού στην ταινία του Σίντνεϊ Πόλακ.

Το επερχόμενο βιβλίο «The Way They Were: How Epic Battles and Bruised Egos Brought a Classic Hollywood Love Story to the Screen» του Ρόμπερτ Χόφλερ για την διάσημη ταινία, διερευνά πώς ο Ρέντφορντ ήταν διστακτικός να παίξει με Στρέιζαντ πριν από πέντε δεκαετίες.

Η ιστορία θέλει τον Ρέντφορντ να βρήκε την πρωταγωνίστρια του «Funny Girl» να έχει την φήμη πως είναι «χειριστική». «Θα σκηνοθετήσει τον εαυτό της. Δεν θα πετύχει ποτέ», είπε στον Πόλακ, σύμφωνα με το βιβλίο του Χόφλερ.

Ο Ρέντφορντ φέρεται επίσης να ανησυχούσε για το μουσικό υπόβαθρο της Στρέιζαντ. «Δεν πρόκειται να τραγουδήσει, έτσι δεν είναι;», ρώτησε, σύμφωνα με τον Χόφλερ. «Δεν θέλω να τραγουδήσει στα μισά της ταινίας».

Το βιβλίο αναφέρει επίσης ότι ο Σίντνεϊ Πόλακ -που πέθανε το 2008- είχε πει στο παρελθόν: «Η Μπάρμπρα δεν είχε δουλέψει ποτέ με έναν πραγματικά δυνατό πρωταγωνιστή».

«Έχει την τάση να κυριαρχεί σε μια εικόνα, μόνο και μόνο από το μέγεθος του ταλέντου της. Είναι δύσκολο για έναν συμπρωταγωνιστή να μείνει στο ίδιο ρινγκ μαζί της», είχε δηλώσει ο σκηνοθέτης.

Ωστόσο πίστευε ότι ο Ρέντφορντ ήταν σε θέση να διαχειριστεί τη βραβευμένη με Όσκαρ ηθοποιό. «Στην υποκριτική, πρέπει να αισθάνεσαι ότι βλέπεις την κορυφή του παγόβουνου», είπε ο Πόλακ, σύμφωνα με το βιβλίο του Χόφλερ.

«Ο Ρέντφορντ σε κάνει να τον πλησιάζεις ως performer. Πατάει στα πόδια του και είτε μπαίνεις στα χωράφια του είτε δεν το πιάνεις. Τελεία και παύλα. Δεν θα σε φλερτάρει... Πέρασα κυριολεκτικά οκτώ μήνες προκειμένου να τον πείσω να το κάνει. Δεν θα τον άφηνα να ξεφύγει», πρόσθεσε.

Υποτίθεται μάλιστα ότι θα γυριζόταν και ένα σίκουελ με τον Ρόμπερτ Ρέντφορντ και την Μπάρμπαρα Στρέιζαντ ξανά στους πρωταγωνιστικούς ρόλους, με τίτλο «The Way We Changed».

Ωστόσο, ο Ρόμπερτ Ρέντφορντ φέρεται να είχε αφήσει για τα καλά πίσω τον συγκεκριμένο ρόλο. «Εγώ δεν το κουβέντιασα, η Μπάρμπρα ναι», δήλωσε για τις συζητήσεις σχετικά με μια κινηματογραφική συνέχεια.

Η Μπάρμπαρα Στρέιζαντ μίλησε πρόσφατα στον Guardian για την καριέρα της και τους διάσημους ρόλους της, όπου είπε μεταξύ άλλων ότι εξακολουθεί να εκνευρίζεται με όσους προφέρουν λάθος το όνομά της.

Συγκεκριμένα εξήγησε πως ο σωστός τρόπος για να προφέρει κανείς το επώνυμό της είναι «Strei-sand» και όχι «Strei-zand».

«Είναι πολύ αστείο που εξακολουθούν να μην μπορούν να πιάσουν σωστά το όνομά μου», είπε. «Ακόμα και σήμερα, έπρεπε να διορθώσω τη νέα μου βοηθό».