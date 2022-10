Ο Μπρένταν Φρέιζερ ζήτησε συγγνώμη για σκηνή του «George of the Jungle»- μετά από 25 χρόνια

Ο Μπρένταν Φρέιζερ ζήτησε συγγνώμη για μια σκηνή της ταινίας «George of the Jungle» [Ο γκαφατζής της ζούγκλας], που είχε γυριστεί το 1997.

Στην ταινία, ο χαρακτήρας που υποδύεται ανεβαίνει στην κορυφή της Bay Bridge στο Σαν Φρανσίσκο για να εκτελέσει μια ηρωική πράξη σώζοντας έναν αλεξιπτωτιστή.

«Όταν κάναμε το "George of the Jungle", ο Τζορτζ πηγαίνει να σώσει έναν αλεξιπτωτιστή που μπλέχτηκε στη Γέφυρα Γκόλντεν Γκέιτ. Αυτό σημαίνει ότι η Disney έβαλε μια κούκλα να κρέμεται από ένα αλεξίπτωτο από τους πυλώνες», δήλωσε ο 53χρονος ηθοποιός στο Mill Valley Film Festival για τη σκηνή.

«Η κυκλοφορία σταμάτησε και στις δυο πλευρές της γέφυρας», πρόσθεσε ο Μπρένταν Φρέιζερ, που ανάφερε ωστόσο λάθος το όνομα της εν λόγω γέφυρας στη δήλωσή του.

«Το τρέιλερ μου βρισκόταν στην άλλη πλευρά σε ένα πάρκινγκ. Θυμάμαι απλώς να βλέπω τη γέφυρα και ένα ομοίωμα αλεξιπτωτιστή που κρεμόταν. Είχα την τηλεόραση ανοιχτή και η εκπομπή της Όπρα [Γουίνφρεϊ] διακόπηκε επειδή υπήρχε έκτακτο δελτίο ειδήσεων με ελικόπτερα που έλεγαν ότι ένα αλεξίπτωτο κρέμεται από τη γέφυρα. Και λέω - για μισό λεπτό, κοιτάζω τα ελικόπτερα και την τηλεόραση - κάποιος δεν πήρε άδεια, κάποιος θα έχει σοβαρό πρόβλημα με το γραφείο του δημάρχου. Οπότε το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να ζητήσω συγγνώμη γι' αυτό», είπε.

Όταν αργότερα παρέλαβε το βραβείο του για την ερμηνεία στην ταινία «The Whale», ο Φρέιζερ επανέλαβε την ιστορία στο κοινό και ζήτησε εκ νέου συγγνώμη, λέγοντας: «Οπότε, για να συνοψίσω, δικό μου λάθος, δεν θα ξανασυμβεί».

