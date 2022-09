Μπρένταν Φρέιζερ: Ο ρόλος τού παχύσαρκου ήταν μεγάλο «σχολείο» - Ασύλληπτα δυνατά τα άτομα με αντίστοιχο σώμα

Ο ηθοποιός Μπρένταν Φρέιζερ (Brendan Fraser) έτυχε ενθουσιώδους υποδοχής στο Φεστιβάλ Βενετίας, δεχόμενος ένα 6λεπτο standing ovation, κατά την επιστροφή του στον κινηματογράφο μετά από παύση λόγω προσωπικών προβλημάτων.

Ο Φρέιζερ έδωσε το «παρών» στην παγκόσμια πρεμιέρα της νέας του ταινίας «The Whale» όπου ενσαρκώνει τον Τσάρλι, ενός καθηγητή Αγλλικών που επιχειρεί να επανασυνδεθεί με την έφηβη κόρη του.

Ο Φρέιζερ ετοιμαζόταν να βγει από την αίθουσα, όταν κάποιοι από το κοινό τον περικύκλωσαν κι άρχισαν να τον χειροκροτούν.

Ο ίδιος, έκδηλα συγκινημένος, υποκλίθηκε στους ανθρώπους, πασχίζοντας να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

The standing ovation for #TheWhale was so enthusiastic, Brendan Fraser tried to leave the theater but the crowd’s applause made him stay. #Venezia79 pic.twitter.com/ZZ0vbFX7Rl