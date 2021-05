Σχεδόν δυο δεκαετίες μετά τη λήξη του αρραβώνα τους, ο Μπεν Άφλεκ με την Τζένιφερ Λόπεζ συνεχίσουν να πυροδοτούν τις φήμες περί επανασύνδεσης, με τον ηθοποιό να επαναφέρει ένα ξεχωριστό αξεσουάρ.

Όταν οι δυο τους επισκέφτηκαν το Μαϊάμι την Κυριακή, ένας φαν παρατήρησε πως ο 48χρονος ηθοποιός εμφανίστηκε με το ίδιο ρολόι, που φορούσε στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ «Jenny From the Block», τον Οκτώβριο του 2002, με την τότε αρραβωνιαστικιά του, Τζένιφερ Λόπεζ.

