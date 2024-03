«Ο Κάρολος είναι νεκρός» διέδωσαν ΜΜΕ στη Ρωσία - Η διάψευση της βρετανικής πρεσβείας στη Μόσχα

Ρωσικά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν πως ο βασιλιάς Κάρολος πέθανε, επικαλούμενα ανώνυμες πηγές και μια fake ανακοίνωση από το παλάτι του Μπάκιγχαμ.

Οι ψευδείς ειδήσεις για τον δήθεν θάνατο του βασιλιά Καρόλου γρήγορα διαδόθηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης αλλά πολύ σύντομα διαψεύστηκαν από την βρετανική πρεσβεία στη Μόσχα, η οποία εξέδωσε ανακοίνωση που επιβεβαιώνει πως ο 75χρονος μονάρχης είναι ζωντανός και καλά στην υγεία του. Η βρετανική πρεσβεία στη Μόσχα με ανακοίνωση στο X (πρώην Twitter) ανέφερε: «Τα δημοσιεύματα για τον θάνατο του βασιλιά Κάρολου III της Μεγάλης Βρετανίας είναι ψευδή».

Ακολούθησε η διάψευση από τη βρετανική πρεσβεία στο Κίεβο: «Θα θέλαμε να σας πληροφορήσουμε πως οι ειδήσεις για τον θάνατο του βασιλιά Κάρολου III είναι ψευδείς».

🇬🇧 We would like to inform you that the news about the death of King Charles III is fake. pic.twitter.com/Ilg2GZn0mo