Εκλογές στη Ρωσία: Με ποσοστό 87,97% επανεκλέγεται ο Πούτιν

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν συγκέντρωσε το 87,97% των ψήφων στην εκλογική διαδικασία η οποία διεξήχθη στην Ρωσία με στόχο την ανανέωση της προεδρικής του θητείας, σύμφωνα με τα πρώτα επίσημα αποτελέσματα.

Ο Βλαντιμίρ Πούτιν συγκέντρωσε ποσοστό ρεκόρ, όπως όλα δείχνουν καθώς στην έκτη του εκλογική αναμέτρηση κέρδισε το 87,97% των ψήφων. Στις προηγούμενες αναμετρήσεις, από το 1999 που βρίσκεται στην εξουσία, κέρδισε τις προεδρικές εκλογές του 2000 με το 53,0% των ψήφων και τις εκλογές του 2004 με το 71,3% των ψήφων. Το 2008, ο Ντμίτρι Μεντβέντεφ κατέβηκε ως υποψήφιος για την προεδρία και ο Πούτιν υπηρέτησε ως πρωθυπουργός, πριν κερδίσει το 63,6% των ψήφων στις προεδρικές εκλογές του 2012 και το 76,7% το 2018.

Στην Μόσχα, η ρωσική εκλογική επιτροπή ανακοίνωσε ότι ο κυρίαρχος του Κρεμλίνου συγκεντρώνει το 87,97% μετά την καταμέτρηση του 24% των ψήφων. Είχε προηγηθεί η ανακοίνωση του exit poll του κρατικού ινστιτούτου Vtsiom από την κρατική τηλεόραση που τοποθετούσε την επίδοση του Πούτιν στο 87%. Είναι ήδη ο μακροβιότερος πρόεδρος της χώρας, μετά τον Ιωσήφ Στάλιν, καθώς έχει ξεπεράσει και τον Μπρέζνιεφ. Οι εκλογές, διεξήχθησαν στον απόηχο του θανάτου του Αλεξέι Ναβάλνι και στις διαδηλώσεις που ακολούθησαν σε όλη τη Ρωσία, αλλά και τον πόλεμο στην Ουκρανία, που έχει φέρει τη διεθνή κοινότητα απέναντι στον Πούτιν, εδώ και δύο χρόνια. Και πάλι, ο Πούτιν κατόρθωσε να συγκεντρώσει... σταλινικά ποσοστά, καθώς το 87,97% που δίνουν οι αρχικές εκτιμήσεις δεν συναντάται πουθενά στις δημοκρατίες του δυτικού κόσμου.

BREAKING: Vladimir Putin has won the presidential election in Russia with a whopping 87.8% of the vote, according to an exit poll by the Russian Public Opinion Research Centre



