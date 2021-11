Να πουλήσει ο Έλον Μασκ το 10% των μετοχών του στην Tesla;

Σε αυτό το ερώτημα καλούνται να απαντήσουν οι χρήστες του Twitter σε δημοσκόπηση του ιδρυτή της Tesla, ο οποίος κάνει δημοσκόπηση μέσω του κοινωνικού δικτύου.

Ο Μασκ, που με ένα tweet του ανακατέβει την αγορά κρυπτονομισμάτων, δεσμεύτηκε ότι θα τηρήσει το αποτέλεσμα της δημοσκόπησης, όποιο και να είναι. Το ερώτημα έρχεται μετά την συζήτηση που έχει δημιουργηθεί σχετικά με τους πολύ χαμηλούς φόρους που πληρώνουν οι δισεκατομμυριούχοι.

«Πολύς λόγος γίνεται τελευταία ότι τα μη πραγματοποιηθέντα κέρδη είναι ένα μέσο φοροδιαφυγής, οπότε προτείνω να πουλήσω το 10% από το μερίδιο μου στην Tesla» έγραψε ο Μασκ σε tweet.

Αυτό που απομένει είναι να δούμε το αποτέλεσμα αλλά και την κίνηση του Έλον Μασκ.

Much is made lately of unrealized gains being a means of tax avoidance, so I propose selling 10% of my Tesla stock.



Do you support this?