Ο Έλον Μασκ διαψεύδει δημοσίευμα των ΝΥΤ περί σχεδίου για απολύσεις στο Τwitter

Ο Έλον Μασκ διέψευσε ρεπορτάζ των New York Times σχετικό με σχέδιο για απολύσεις στο Twitter, πριν από την 1η Νοεμβρίου.

Απαντώντας σε χρήστη της πλατφόρμας που έκανε ανάρτηση για τις απολύσεις, ο Μασκ απάντησε: «Αυτό είναι ψέμα».

Το Σάββατο οι New York Times έγραψαν ότι ο Μασκ έδωσε εντολή για μείωση των θέσεων εργασίας σε όλη την εταιρεία και ότι οι απολύσεις θα γίνουν πριν από την 1η Νοεμβρίου, ημερομηνία στην οποία είναι προγραμματισμένο να λάβουν οι εργαζόμενοι μετοχές, στο πλαίσιο των απολαβών τους από την εταιρεία.

Μόλις ολοκληρώθηκε η εξαγορά του Twitter, o Μασκ απέλυσε τον διευθύνοντα σύμβουλο της εταιρείας, Παράγκ Αγκραουάλ, τον οικονομικό διευθυντή Ντεντ Σίγκαλ και την επικεφαλής νομικών υποθέσεων Βιτζάγια Γκάντε. Στο παρελθόν είχε κατηγορήσει και τους τρεις τους ότι παραπλάνησαν τον ίδιο και επενδυτές του Twitter για τον αριθμό των ψεύτικων λογαριασμών που υπάρχουν στην πλατφόρμα.

Εκτός από τη διάψευση του ρεπορτάζ των Νew York Times, ο δισεκατομμυριούχος τα έβαλε ξανά με την αμερικανική εφημερίδα. Αυτή τη φορά, ανάρτησε φωτογραφία δημοσιεύματος, που αφορούσε το γεγονός ότι ανάρτησε link ιστοσελίδας που είναι γνωστή για τη δημοσίευση «fake news».

Επρόκειτο για την απάντηση του Έλον Μασκ σε ανάρτηση της Χίλαρι Κλίντον. Σε αυτό το tweet- το οποίο στη συνέχεια διέγραψε- επισύναψε link με θεωρία συνωμοσίας για την επίθεση στο σπίτι της Νάνσι Πελόζι.

«Αυτό είναι ψέμα, δεν έκανα tweet link των New York Times», έγραψε ο δισεκατομμυριούχος, απαντώντας στο εν λόγω ρεπορτάζ της αμερικανικής εφημερίδας.

This is fake – I did *not* tweet out a link to The New York Times! pic.twitter.com/d6V6m5ATW2