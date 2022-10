Τρολ «βομβαρδίζουν» το Twitter με περιεχόμενο μίσους - 50.000 tweet από μόλις 300 λογαριασμούς

Το Twitter έχει πληγεί από συντονισμένη εκστρατεία τρολ μετά την εξαγορά του από τον Έλον Μασκ.

Πάνω από 50.000 tweets από 300 λογαριασμούς έχουν «βομβαρδίσει» την πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης με μηνύματα μίσους.

Σε θρεντ που πόσταρε σήμερα ο ο επικεφαλής ασφάλειας του μέσου τόνισε πως πρόκειται για «μια οργανωμένη προσπάθεια να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει πως έχει αποδυναμωθεί η πολιτική περιεχομένου μας» μετά την εξαγορά της εταιρείας έναντι 44 δισ. δολ. από τον πλουσιότερο άνθρωπο του πλανήτη.

Όπως γνωστοποίησε ο Γιοέλ Ροθ, το μέσο κοινωνικής δικτύωσης καταγράφει καταιγισμό tweets από δυσανάλογα μικρό αριθμό λογαριασμών, με περιεχόμενο προσβλητικό και υποτιμητικό. Ενδεικτικό της κλίμακας της επίθεσης, είπε ο ίδιος, είναι πως έγιναν πάνω από 50.000 tweets όπου γινόταν χρήση μιας απροσδιόριστης προσβολής από μόλις 300 λογαριασμούς.

Σύμφωνα με τον ίδιο, οι περισσότεροι από αυτούς τους λογαριασμούς είναι «μη αυθεντικοί» και οι εμπλεκόμενοι χρήστες αποκλείστηκαν.

«Αναλάβαμε δράση και κάναμε μπαν τους χρήστες που ενεπλάκησαν στην εκστρατεία αυτή τρόλινγκ - και θα συνεχίσουμε να εργαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση τις επόμενες μέρες ώστε να παραμείνει το Twitter ασφαλές και φιλόξενο για όλους» τόνισε ο ίδιος.

Our Rules prohibit Hateful Conduct. This includes targeting people with dehumanizing content and slurs.



This DOESN’T mean we have a list of words that are always banned. Context matters. For example, our policies are written to protect reclaimed speech. https://t.co/QopEaTwxaX