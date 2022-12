Ο Έλον Μασκ απαντά στον Μεντβέντεφ: Οι πιο παράλογες προβλέψεις που έχω ακούσει ποτέ

Απάντηση στις προβλέψεις του Ντμίτρι Μεντβέντεφ, ο οποίος τον «βλέπει» να παίρνει τα ηνία των ΗΠΑ, έδωσε ο Έλον Μασκ.

Ο αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας στη λίστα με τις προβλέψεις του για το 2023, μεταξύ άλλων, έκανε λόγο για πόλεμο μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας και εμφύλιο πόλεμο στις ΗΠΑ που θα οδηγήσει τον Έλον Μασκ να γίνει πρόεδρος.

Ο Μασκ, το αφεντικό της Tesla και ιδιοκτήτης του Twitter, απάντησε στην πρόβλεψη ότι θα γίνει ένοικος του Λευκού Οίκου, απαντώντας με ένα tweet «Επικό νήμα αναρτήσεων!!», αν και επέκρινε επίσης ορισμένες από τις προβλέψεις του Μεντβέντεφ.

«Αυτές είναι σίγουρα οι πιο παράλογες προβλέψεις που έχω ακούσει ποτέ, ενώ δείχνουν επίσης εκπληκτική έλλειψη επίγνωσης της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης και της βιώσιμης ενέργειας».

