Οι προβλέψεις του Μεντβέντεφ για το 2023: Εμφύλιος στις ΗΠΑ, Έλον Μασκ πρόεδρος και κατάρρευση της Ε.Ε.

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας Ντμίτρι Μεντβέντεφ μοιράστηκε τις προβλέψεις του για τις παγκόσμιες εξελίξεις την επόμενη χρονιά και αυτές δεν μπορούν παρά να προκαλούν έκπληξη.

Ο νυν αντιπρόεδρος του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ρωσίας, αγαστός σύμμαχος του προέδρου Βλαντιμίρ Πούτιν, βλέπει τις πολιτικές του «μετοχές» να αυξάνονται από την έναρξη της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία.

Χθες το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι θα υπηρετεί πλέον ως αναπληρωτής του Ρώσου προέδρου σε ένα όργανο που θα εποπτεύει τη στρατιωτική βιομηχανία. Επίσης, την περασμένη εβδομάδα πραγματοποίησε μια σπάνια ξένη επίσκεψη στην Κίνα, έχοντας συνομιλίες για θέματα εξωτερικής πολιτικής με τον πρόεδρο Σι Τζινπίνγκ.

Οι ακραίες δηλώσεις και η εμπρηστική ρητορική Μεντβέντεφ μετά την έναρξη του πολέμου έχουν μετατραπεί σε ρουτίνα. Έχει δημιουργήσει το προφίλ του «γερακιού», πλαισιώνοντας τη ρωσική εισβολή με όρους Αποκάλυψης και θρησκευτικούς όρους, αναφερόμενος στους Ουκρανούς με χαρακτηρισμούς όπως «κατσαρίδες» σε μια ρητορική που το Κίεβο τονίζει ότι έχει ανοιχτά γενοκτονικό χαρακτήρα.

Χθες, ήρθε η σειρά των προβλέψεων του για το επόμενο έτος: μεταξύ άλλων, προβλέπει πόλεμο μεταξύ Γερμανίας και Γαλλίας και εμφύλιο πόλεμο στις ΗΠΑ που θα οδηγήσει τον Έλον Μασκ να γίνει πρόεδρος.

Στη λίστα με τις προβλέψεις του για το 2023, που ανήρτησε στους προσωπικούς του λογαριασμούς στο Telegram και στο Twitter, προέβλεψε επίσης την επανένταξη της Βρετανίας στην ΕΕ, η οποία με τη σειρά της θα καταρρεύσει.

4. Poland and Hungary will occupy western regions of the formerly existing Ukraine



5. The Fourth Reich will be created, encompassing the territory of Germany and its satellites, i.e., Poland, the Baltic states, Czechia, Slovakia, the Kiev Republic, and other outcasts — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

8. Civil war will break out in the US, California. and Texas becoming independent states as a result. Texas and Mexico will form an allied state. Elon Musk’ll win the presidential election in a number of states which, after the new Civil War’s end, will have been given to the GOP — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

10. The Bretton Woods system of monetary management will collapse, leading to the IMF and World Bank crash. Euro and Dollar will stop circulating as the global reserve currencies. Digital fiat currencies will be actively used instead — Dmitry Medvedev (@MedvedevRussiaE) December 26, 2022

Η αντίδραση του Μασκ

Ο Μασκ, το αφεντικό της Tesla και ιδιοκτήτης του Twitter, απάντησε στην πρόβλεψη ότι θα γίνει ένοικος του Λευκού Οίκου, απαντώντας με ένα tweet: «Επικό νήμα αναρτήσεων!!», αλλά επέκρινε τις προβλέψεις ως «παράλογες».

«Αυτές είναι σίγουρα οι πιο παράλογες προβλέψεις που έχω ακούσει ποτέ, ενώ δείχνουν επίσης εκπληκτική έλλειψη επίγνωσης της προόδου της τεχνητής νοημοσύνης και της βιώσιμης ενέργειας» έγραψε.

Those are definitely the most absurd predictions I’ve ever heard, while also showing astonishing lack of awareness of the progress of artificial intelligence and sustainable energy. — Elon Musk (@elonmusk) December 27, 2022

Ο πρώην πρόεδρος της Ρωσίας έχει επαινέσει στο παρελθόν τον Μασκ για την πρόταση του τελευταίου η Ουκρανία να εκχωρήσει εδάφη στη Ρωσία στο πλαίσιο μιας ειρηνευτικής συμφωνίας.

Ο πολιτικός επιστήμονας Βλαντίμιρ Παστούχοφ είπε ότι η δημόσια περσόνα που χτίζει ο Μεντβέντεφ με τα γνωρίσματα της ευθύτητας και της ωμότητας, φαίνεται να έχει την εύνοια του αφεντικού του.

«Οι αναρτήσεις του Μεντβέντεφ στο Telegram βρήκαν είχαν τουλάχιστον έναν αναγνώστη, και μάλιστα έναν θαυμαστή: τον Πούτιν», έγραψε στο δικό του Telegram ο Παστούχοφ, καθηγητής πολιτικών επιστημών στο University College του Λονδίνου.

