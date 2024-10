NYT: Πώς Ρωσία, Κίνα και Ιράν παρεμβαίνουν στις αμερικανικές εκλογές

Μία εβδομάδα πριν από τις προεδρικές εκλογές της 5ης Νοεμβρίου, οι New York Times αναλύουν την πορεία της ξένης παρέμβασης στις αμερικανικές εκλογές την τελευταία οκταετία.

Το 2016, όταν η Ρωσία επενέβη στις αμερικανικές εκλογές με παραπλανητικό περιεχόμενο και εμπρηστική ρητορική, οι αναρτήσεις ήταν πρωτόλειες, γεμάτες ορθογραφικά λάθη και περίεργη σύνταξη, στοχεύοντας να τραβήξουν την προσοχή. Σήμερα, η ξένη παρέμβαση έχει γίνει πιο εξεζητημένη και δύσκολα ανιχνεύσιμη, με τεχνικές που υποδαυλίζουν το κλίμα διχασμού στην αμερικανική κοινωνία.

Σύμφωνα με τις αμερικανικές υπηρεσίες πληροφοριών, η Ρωσία επιδιώκει να ενισχύσει την υποψηφιότητα του Ντόναλντ Τραμπ, ενώ το Ιράν φαίνεται να προτιμά την αντίπαλό του, Κάμαλα Χάρις. Η Κίνα, από την άλλη, κρατά ουδέτερη στάση. Παρά τη διακριτικότητα, το κοινό ζητούμενο των ξένων εκστρατειών παραμένει το ίδιο: η δημιουργία διχόνοιας και η υπονόμευση της αμερικανικής δημοκρατίας.

Η παραπληροφόρηση από τη Ρωσία, την Κίνα και το Ιράν χρησιμοποιεί πια πολλαπλούς δίαυλους, από μικρά φόρουμ μέχρι μεγάλες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης. Ενδεικτικά, η Ρωσία διακινεί βίντεο και memes μέσω Telegram για τη σύγχυση των αναποφάσιστων ψηφοφόρων, ενώ η Κίνα στοχεύει σε φοιτητές αμερικανικών πανεπιστημίων, χρησιμοποιώντας την τρέχουσα κατάσταση στη Μέση Ανατολή.

Οπως γράφουν οι ΝΥΤ, επικαλούμενοι εσωτερικά έγγραφα του αμερικανικού υπουργείου Δικαιοσύνης, Ρώσοι πράκτορες προσπάθησαν επίσης να προωθήσουν την υποψηφιότητα Τραμπ μέσω Reddit και σε φόρουμ που ευνοούνται από την Ακροδεξιά, στοχεύοντας σε ψηφοφόρους από έξι αμφίρροπες πολιτείες αλλά και ισπανόφωνους Αμερικανούς, video gamers και άλλους που η Ρωσία ταυτοποίησε ως συμπαθούντες του Τραμπ.

BBC Verify has extensively reported on an AI-powered influence operation run by Moscow-based former Florida cop John Mark Dougan.



Now @washingtonpost says it's seen documents that show Dougan has been directly working with Russian military intelligence.https://t.co/C2dxLIsts2 https://t.co/FnmsG5B3np pic.twitter.com/Rj4mRedsYK