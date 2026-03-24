Λίβανος: Το Ισραήλ ανακοίνωσε ζώνη ασφαλείας μέχρι τον ποταμό Λιτάνι

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι θα θέσει υπό τον έλεγχό του τις γέφυρες και την περιοχή νότια του ποταμού Λιτάνι στον Λίβανο, εντείνοντας την ένταση στη Μέση Ανατολή.

Ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραέλ Κατζ, δήλωσε ότι ο ισραηλινός στρατός θα ελέγχει τις εναπομείνασες γέφυρες πάνω από τον ποταμό Λιτάνι, καθώς και τη ζώνη ασφαλείας έως τον ποταμό. Όπως υποστήριξε, οι ισραηλινές δυνάμεις έχουν ήδη ανατινάξει όλες τις γέφυρες που φέρεται να χρησιμοποιούσε η Χεζμπολάχ για τη μεταφορά όπλων και μαχητών.

Παράλληλα, το Ισραήλ σκοπεύει να δημιουργήσει μια «ζώνη ασφαλείας» στον νότιο Λίβανο που θα εκτείνεται έως τον ποταμό Λιτάνι, οδηγώντας, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, σε μακροχρόνιο εκτοπισμό εκατοντάδων χιλιάδων κατοίκων. Ο Κατζ ανέφερε ότι οι κάτοικοι που έχουν ήδη μετακινηθεί προς βορρά δεν θα επιστρέψουν νότια του ποταμού έως ότου διασφαλιστεί η ασφάλεια των κατοίκων στο βόρειο Ισραήλ.

Λίβανος: Οι Φρουροί της Επανάστασης απειλούν με κλιμάκωση

Την ίδια ώρα, ισραηλινά αεροπορικά πλήγματα κατέστρεψαν τη γέφυρα al-Dallafa στη δυτική κοιλάδα Μπεκάα, στον ανατολικό Λίβανο, σύμφωνα με ανταποκριτές από την περιοχή. Το λιβανικό πρακτορείο ειδήσεων μετέδωσε ότι είχαν προηγηθεί πολλαπλές επιθέσεις στην ίδια γέφυρα, η οποία συνδέει περιοχές του νότου με την κοιλάδα Μπεκάα.

Στο πεδίο των επιχειρήσεων, ένας Ισραηλινός στρατιώτης τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια στρατιωτικών ενεργειών στον νότιο Λίβανο, σύμφωνα με τη δημόσια ραδιοτηλεόραση του Ισραήλ.

Την ίδια στιγμή, οι Φρουροί της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) απείλησαν με κλιμάκωση, κατηγορώντας το Ισραήλ για «εκτεταμένα εγκλήματα πολέμου κατά αμάχων» στον Λίβανο και την Παλαιστίνη.

Σε ανακοίνωσή τους, προειδοποίησαν ότι εάν συνεχιστούν οι επιθέσεις κατά αμάχων, θα προχωρήσουν σε «βαριές πυραυλικές και επιθέσεις με drones χωρίς περιορισμούς» εναντίον ισραηλινών δυνάμεων στο βόρειο Ισραήλ και κοντά στη Γάζα, σύμφωνα με το ιρανικό πρακτορείο IRNA.

Λίβανος: Το Ισραήλ επιταχύνει τις κατεδαφίσεις

Ο ισραηλινός στρατός έλαβε εντολή να επιταχύνει την κατεδάφιση κατοικιών σε χωριά του νότιου Λιβάνου κοντά στα σύνορα, σύμφωνα με τον υπουργό Άμυνας του Ισραήλ.

Ο Ισραέλ Κατζ δήλωσε ότι οι επιχειρήσεις θα κινηθούν «στο πρότυπο που εφαρμόστηκε στη Ράφα και τη Μπέιτ Χανούν» στη Λωρίδα της Γάζας, περιοχές που έχουν σε μεγάλο βαθμό ισοπεδωθεί κατά τη διάρκεια του πολέμου.

Όπως ανέφερε, στόχος είναι να «επιταχυνθεί η κατεδάφιση κατοικιών στα χωριά επαφής, ώστε να αποτραπούν απειλές κατά ισραηλινών κοινοτήτων».

Παράλληλα, είπε ότι δόθηκε εντολή στον στρατό να καταστρέψει γέφυρες στον ποταμό Λιτάνι, περίπου 30 χιλιόμετρα από τα σύνορα, προκειμένου να αποτραπεί η μετακίνηση της Hezbollah προς τον νότο με οπλισμό. Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ισραηλινά πλήγματα κατέστρεψαν δύο γέφυρες που συνέδεαν τον νότιο Λίβανο με την υπόλοιπη χώρα.

Με πληροφορίες από Al Jazeera