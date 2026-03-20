Axios: Ο Τραμπ σχεδιάζει κατάληψη της νήσου Χαργκ για να πιέσει το Ιράν

Η κυβέρνηση του Ντόναλντ Τραμπ εξετάζει σχέδια για την κατάληψη ή τον αποκλεισμό του ιρανικού νησιού Χαργκ, σε μια προσπάθεια να αναγκάσει το Ιράν να ανοίξει ξανά τα Στενά του Ορμούζ, σύμφωνα με πληροφορίες του Axios.

Το Χαργκ βρίσκεται στον Περσικό Κόλπο, στα ανοικτά των ακτών του Ιράν, και αποτελεί κρίσιμο κόμβο για τις εξαγωγές πετρελαίου της χώρας.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, ο Τραμπ δεν μπορεί να τερματίσει τον πόλεμο με τους όρους που επιδιώκει, όσο το Ιράν διατηρεί τον έλεγχο της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ – ένα από τα πιο σημαντικά περάσματα για το παγκόσμιο εμπόριο ενέργειας.

Την ίδια στιγμή, οι διεθνείς τιμές ενέργειας καταγράφουν άνοδο, εν μέσω της έντασης στην περιοχή.

Ντόναλντ Τραμπ: Τι θα αλλάξει με μία πιθανή κατάληψη του Χαργκ

Η πιθανή στρατιωτική κίνηση γύρω από το Χαργκ θα μπορούσε να αλλάξει τις ισορροπίες στον Περσικό Κόλπο, αλλά συνοδεύεται από σημαντικό ρίσκο, καθώς θα κλιμάκωνε περαιτέρω τη σύγκρουση.

Το σχέδιο παραμένει υπό εξέταση και δεν υπάρχει μέχρι στιγμής επίσημη επιβεβαίωση για το αν θα προχωρήσει.

Ως προς τα γεωγραφικά της χαρακτηριστικά, η νήσος Χαργκ είναι μια μικρή βραχώδης χερσόνησος μόλις 24 χιλιόμετρα από τις ακτές του Ιράν. Παρά το μικρό της μέγεθος, αποτελεί ένα από τα πιο κρίσιμα σημεία της ενεργειακής υποδομής του Ιράν.

Από τη νήσο Χαργκ διέρχεται περίπου το 90% των ιρανικών εξαγωγών πετρελαίου, με μεγάλα δεξαμενόπλοια να φορτώνουν καύσιμα και να κατευθύνονται μέσω του Περσικού Κόλπου και των Στενών του Ορμούζ προς τις διεθνείς αγορές, συχνά με τελικό προορισμό την Κίνα.

Η στρατηγική σημασία του νησιού, το καθιστά πρωταρχικό στόχο για οποιαδήποτε στρατιωτική ενέργεια, όπως απέδειξε η πρόσφατη επίθεση των ΗΠΑ.

Τι είχε πει προηγουμένως ο Ντόναλντ Τραμπ για τη νήσο Χαργκ

Υπενθυμίζεται πως οι Ηνωμένες Πολιτείες, το προηγούμενο διάστημα, χτύπησαν τη νήσο Χαργκ.

Μάλιστα, ο Ντόναλντ Τραμπ είχε σχολιάσει την επίθεση με ανάρτηση στο Truth Social, αναφέροντας τα εξής: «Εκτελέσαμε μία από τις ισχυρότερες επιδρομές βομβαρδισμού στην ιστορία της Μέσης Ανατολής και καταστρέψαμε ολοκληρωτικά κάθε στρατιωτικό στόχο στο "στολίδι" του Ιράν, το νησί Χαργκ. Έχω επιλέξει να μην καταστρέψω τις πετρελαϊκές υποδομές στο νησί».

«Ωστόσο, εάν το Ιράν ή οποιοσδήποτε άλλος κάνει οτιδήποτε για να παρεμποδίσει την ελεύθερη και ασφαλή διέλευση πλοίων μέσω των Στενών του Ορμούζ, θα επανεξετάσω αμέσως αυτή την απόφαση» είχε γράψει τότε.

Με πληροφορίες από Axios