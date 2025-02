Νότια Αφρική: «Έγκλημα μίσους» βλέπουν πίσω από τη δολοφονία του ομοφυλόφιλου ιμάμη

Στα ίχνη των δραστών της εν ψυχρώ δολοφονίας του Muhsin Hendricks, του πρώτου ανοιχτά ομοφυλόφιλου ιμάμη στον κόσμο, βρίσκονται οι Αρχές.

Ο Muhsin Hendricks δολοφονήθηκε το πρωί του Σαββάτου 15 Φεβρουαρίου στο Ανατολικό Ακρωτήρι της Νότιας Αφρικής, όταν δύο ένοπλοι με καλυμμένα πρόσωπα πλησίασαν το όχημα του και άνοιξαν πυρ επανειλημμένα, στοχεύοντας το πίσω κάθισμα που καθόταν ο ιμάμης.

Ο 57χρονος ιμάμης, είχε αφιερώσει τη ζωή του στη δημιουργία ενός ασφαλούς χώρου, μεταξύ άλλων για την ΛΟΑΤΚΙ+ μουσουλμανική κοινότητα. Μάλιστα σύμφωνα με πληροφορίες, πρόσφατα είχε τελέσει γάμο λεσβιών, κάτι που δεν έχει επιβεβαιωθεί ακόμη.

Τις τελευταίες ημέρες μετά τον θάνατό του επικρατεί αναταραχή στη χώρα, με μουσουλμανικές ομάδες της Νότιας Αφρικής να καταδικάζουν τη δολοφονία του, την ώρα που η αστυνομία είναι κοντά στα ίχνη των δραστών. Σε ανακοίνωσή του, το Μουσουλμανικό Δικαστικό Συμβούλιο (MJC) καταδίκασε τη δολοφονία και «κάθε πράξη βίας που στοχεύει τα μέλη της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας ή οποιασδήποτε άλλης κοινότητας».

«Πιστεύεται ότι η δολοφονία μπορεί να υποκινήθηκε από μίσος προς τον Muhsin Hendricks, λόγω των απόψεών του για τις σχέσεις μεταξύ ατόμων του ίδιου φύλου. Ενώ το MJC έχει σταθερά υποστηρίξει ότι η θέση του Muhsin είναι ασυμβίβαστη με τις ισλαμικές διδασκαλίες, καταδικάζουμε απερίφραστα τη δολοφονία του και κάθε πράξη βίας που στοχεύει μέλη της LGBTQ κοινότητας ή οποιασδήποτε άλλης κοινότητας», αναφέρεται μεταξύ άλλων στην ανακοίνωση.

This is truly heartbreaking💔. Rest in peace, Muhsin Hendricks.



May Allah bring justice for those responsible for your untimely passing.



I first met you in 2009 when you led a retreat and study days in Cape Town. From that moment, we forged a deep connection—one built on shared… pic.twitter.com/rfBneJrbOW