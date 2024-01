Netflix: Τραυματίστηκε σοβαρά πρωταγωνιστής του Fauda ενώ πολεμούσε στη Γάζα

Ο πρωταγωνιστής της σειράς του Netflix, Fauda, Idan Amedi, τραυματίστηκε σοβαρά ενώ πολεμούσε στη Γάζα με τις Ισραηλινές Αμυντικές Δυνάμεις, σύμφωνα με δημοσιεύματα τοπικών Μέσων.

Ο Amedi, ο οποίος υποδύεται τον Sagi Tzur στο δημοφιλές ισραηλινό δράμα του Netflix, Fauda, εντάχθηκε στη στρατιωτική δύναμη του Ισραήλ στη Γάζα ως μέρος της ομάδας «Combat Engineering Corps» αμέσως μετά την επίθεση της 7ης Οκτωβρίου από τη Χαμάς.

Σύμφωνα με το Hollywood reporter, που επικαλείται τοπικά Μέσα, ο Amedi μεταφέρθηκε στο Ιατρικό Κέντρο Sheba στο Ισραήλ, όπου υποβλήθηκε σε χειρουργική επέμβαση και συνεχίζει να υποβάλλεται σε θεραπεία. Η ζωή του Amedi δεν κινδυνεύει, είπε ο πατέρας του Ισραηλινού τραγουδιστή και ηθοποιού στον εβραϊκό ειδησεογραφικό ιστότοπο Walla.

Οι δημιουργοί του Fauda, Lior Raz, ο οποίος υποδύεται τον Doron Kabilio και ο Avi Issacharoff έσπευσαν να επαινέσουν τον Amedi για το θάρρος και τη θυσία του στο πεδίο της μάχης της Γάζας σε ανάρτησή τους.

