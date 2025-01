Νέα Υόρκη: Πυροβολισμοί σε κλαμπ στο Κουίνς με 13 τραυματίες

Περιστατικό με πυροβολισμούς κατά τη διάρκεια των εορτασμών για τη Πρωτοχρονιά σημειώθηκε στο Κουίνς της Νέας Υόρκης έξω από κλαμπ.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες δεκατρείς άνθρωποι έχουν τραυματιστεί από πυρά και τρεις από αυτούς είναι σε κρίσιμη κατάσταση. Όπως έχει γίνει γνωστό οι πυροβολισμοί σημειώθηκαν έξω από το κλαμπ Amazura. H αστυνομία αναζητά ένα όχημα με πινακίδες του Νιου Τζέρσι. Στο σημείο έχουν σπεύσει περιπολικά και ασθενοφόρα.

Όπως αναφέρουν αμερικανικά ΜΜΕ δεν είναι η πρώτη φορά που σημειώνονται επεισόδια με πυροβολισμούς σε αυτό το κλαμπ γι’ αυτό τον λόγο ήταν κλειστό για ένα διάστημα.

