Μασκ για το Tesla Cybertruck που εξερράγη έξω από ξενοδοχείο Τραμπ: «Διάλεξαν λάθος όχημα»

Οι αμερικανικές αρχές προσπαθούν τι συνέβη με την έκρηξη ενός Cybertruck της Tesla μπροστά σε ξενοδοχείο αλυσίδας του Ντόναλντ Τραμπ στο Λας Βέγκας.

Ένα από τα μεγάλα ερωτήματα, είναι το αν το γεγονός αυτό συνδέεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο με την πολύνεκρη επίθεση με αυτοκίνητο στη Νέα Ορλεάνη. Στο θέμα αναφέρθηκε και ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν που μιλώντας σε δημοσιογράφους, επισήμανε πως τίποτε δεν επιτρέπει να εξαχθεί τέτοιο συμπέρασμα «μέχρι στιγμής».

Η στιγμή που το Tesla Cybertruck εκρήγνυται:

Elon Musk’s dumb idea — the Cybertruck — exploding in front of a Trump hotel is the ultimate metaphor for the next four years. pic.twitter.com/TPJZsay9bh — JΛKΣ (@USMCLiberal) January 1, 2025

Ωστόσο, ο ιδιοκτήτης της Tesla, Έλον Μασκ, δηλώνει απολύτως βέβαιος πως επρόκειτο για τρομοκρατική επίθεση, δηλώνοντας πως εκείνοι που τη σχεδίασαν, «διάλεξαν λάθος όχημα»: «Οι κακοί χαζοί διάλεξαν το λάθος όχημα για τρομοκρατική επίθεση. Το Cybertruck περιόρισε πραγματικά την έκρηξη και κατεύθυνε την φωτιά προς τα πάνω. Ούτε οι γυάλινες πόρτες του λόμπι δεν έσπασαν».

The evil knuckleheads picked the wrong vehicle for a terrorist attack. Cybertruck actually contained the explosion and directed the blast upwards.



Not even the glass doors of the lobby were broken. https://t.co/9vj1JdcRZV — Elon Musk (@elonmusk) January 2, 2025

Ο Μασκ «επικοινώνησε» με τις αρχές και εξήγησε τι συνέβη με την έκρηξη και το πώς αντέδρασε το όχημα, ενώ με παραλήρημα tweets δεν διστάζει να τα βάλει με όλα τα ΜΜΕ που δεν υιοθετούν τον ισχυρισμό του περί τρομοκρατικής επίθεσης.

The Las Vegas police thanked Elon Musk for helping with the Las Vegas Cybertruck explosion. pic.twitter.com/bYxFq8jipm — Vince Langman (@LangmanVince) January 2, 2025

Πώς ανεφλέγη το Tesla Cybertruck

Ένα Tesla Cybertruck, το όχημα που κατασκευάζει η εταιρεία του Έλον Μασκ, έπιασε φωτιά την Τετάρτη, στις 08:40 πρωί (τοπική ώρα) μπροστά από ένα ξενοδοχείο Trump - της αλυσίδας ξενοδοχείας ιδιοκτησίας του εκλεγμένου προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ - στο Λας Βέγκας, σκοτώνοντας ένα άτομο και τραυματίζοντας ελαφρά άλλους επτά, ανακοίνωσε η τοπική αστυνομία.

🚨 #BREAKING: The Cybertruck explosion outside of Trump Tower in Las Vegas is now being investigated as a possible ACT OF TERR0R, per ABC News.



The driver is deceased, and 7 bystanders have been injured. pic.twitter.com/ngl2JyAHzE — Nick Sortor (@nicksortor) January 1, 2025

«Εντοπίστηκε ένας άνθρωπος νεκρός μέσα στο Cybertruck», δήλωσε ο σερίφης της αστυνομίας του Λας Βέγκας, Κέβιν Μακμάζιλ σε συνέντευξη Τύπου που μεταδόθηκε από το ABC. Ο αστυνομικός τόνισε ότι επίσης επτά άτομα υπέστησαν μικροτραυματισμούς.

Το συγκεκριμένο Tesla Cybertruck ήταν μοντέλο κατασκευής 2024.

Ο Μασκ, αφεντικό της Tesla, δήλωσε σε αρχική ανάρτησή του στο X ότι όλα τα υψηλόβαθμα στελέχη της εταιρείας ερευνούν το περιστατικό, ισχυριζόμενος ότι «δεν έχουμε ξαναδεί ποτέ κάτι τέτοιο».

Αργότερα, πρόσθεσε ότι το όχημα ήταν γεμάτο πυροτεχνήματα και αυτοσχέδιες βόμβες και πως η ειδική του κατασκευή απέτρεψε τα χειρότερα, απόλυτα βέβαιος πως ήταν μια σχεδιασμένη επίθεση και όχι βλαβη.

We have now confirmed that the explosion was caused by very large fireworks and/or a bomb carried in the bed of the rented Cybertruck and is unrelated to the vehicle itself.



All vehicle telemetry was positive at the time of the explosion. https://t.co/HRjb87YbaJ — Elon Musk (@elonmusk) January 1, 2025