Μπρίτνεϊ Γκρίνερ: 100 ημέρες στις ρωσικές φυλακές- Παίκτες ζητούν να αποφυλακιστεί η σταρ του WNBA

Εντείνονται οι εκκλήσεις για αποφυλάκιση της κορυφαίας μπασκετμπολίστριας του WNBA, Μπρίτνεϊ Γκρίνερ καθώς η αθλήτρια συμπλήρωσε 100 μέρες κράτησης σε ρωσική φυλακή.

Η Γκρίνερ ήταν στη Ρωσία μετά το τέλος της σεζόν του WNBA για να παίξει σε ρωσική ομάδα, όταν συνελήφθη με την κατηγορία κατοχής ναρκωτικών σε αεροδρόμιο κοντά στη Μόσχα.

Παίκτες του αμερικανικού πρωταθλήματος μπάσκετ τονίζουν ότι η Γκρίνερ βρίσκεται αδίκως στη φυλακή και καλούν τον πρόεδρο, Τζο Μπάιντεν να επέμβει. Ο πόιντ γκαρντ του ΝΒΑ, Κάιρι Ίρβινγκ, ζήτησε από τον Λευκό Οίκο «να δώσει προτεραιότητα στην ασφαλή επιστροφή της Μπρίτνεϊ στο σπίτι αμέσως».

It has been 100 days since our friend, Brittney Griner, has been wrongfully detained in Russia. It is time for her to come home. @WhiteHouse, we are paying attention and we are counting on you. #WeAreBG