Το Μπέρμιγχαμ μετατράπηκε σε «πόλη των αρουραίων», εν μέσω απεργίας εργαζομένων στην καθαριότητα

Στο Μπέρμιγχαμ οι εργαζόμενοι στον τομέα της καθαριότητας απεργούν και οι δρόμοι καλύπτονται από σωρούς με σακούλες σκουπιδιών και όχι μόνο.

Η περιοχή Small Heath, περιοχή μετατράπηκε σε «λεωφόρο των αρουραίων» και οι κάτοικοι έρχονται αντιμέτωποι με αποκρουστικές εικόνες και ζητήματα που απειλούν την υγεία τους.

Ανταποκρίτρια του Sky News συνάντησε κατοίκους του Μπέρμιγχαμ που βιώνουν αυτή την έκρυθμη πραγματικότητα εν μέσω της απεργίας.

«Έχω δει πολλούς αρουραίους εδώ. Ο κόσμος περπατάει εδώ και πετάει τις σακούλες του από πάνω και εγώ πρέπει να ζω δίπλα σε αυτό» είπε ένας άνδρας που ζει εκεί, στη δημοσιογράφο Λίζα Ντόουντ.

«Κοίτα αυτό» συνέχισε, και της έδειξε από το κινητό τηλέφωνό του, πλάνα από κάμερες κλειστού κυκλώματος παρακολούθησης που τραβήχτηκαν στις κοντινές του εγκαταστάσεις.

«Αυτοί είναι εργαζόμενοι από πρακτορείο, που ήρθαν για να προσπαθήσουν να ξεκαθαρίσουν τα πράγματα. Καθώς αναποδογυρίζουν τους τροχήλατους κάδους στο φορτηγό, κοιτάξτε τους αρουραίους που σκορπίζονται!» συνέχισε ο κάτοικος του Small Heath.

Η κατάσταση έχει ξεφύγει από τον έλεγχο της τοπικής διοίκησης και οι κάτοικοι ζητούν κυβερνητική παρέμβαση για να καθαρίσει η περιοχή. «Αυτή η απεργία πρέπει να τελειώσει σύντομα. Η κυβέρνηση πρέπει να παρέμβει. Αυτός είναι ο χώρος εργασίας μου, δεν μου αρέσει να τους κοιτάζω, είναι απαίσιο. Θα ουρούν σε όλη την αυλή και σκέφτομαι συνέχεια τις ασθένειες που θα μπορούσαν να μεταδώσουν», λένε μεταξύ άλλων, άνθρωποι που ζουν εκεί.

Την ώρα που οι δρόμοι γεμίζουν με σκουπίδια τα οποία περιλαμβάνουν κυρίως αποφάγια, οι αρουραίοι συρρέουν και πολλαπλασιάζονται. Ένα ζευγάρι αρουραίων μπορεί να κάνει 200 μωρά. «Ακόμα και όταν καθαριστεί αυτό το χάλι, θα τριγυρνούν εδώ γύρω, καθώς θα εξακολουθούν να πιστεύουν ότι μπορούν να βρουν τροφή εδώ» αναφέρεται στο ίδιο ρεπορτάζ,

Το Δημοτικό Συμβούλιο του Μπέρμιγχαμ κήρυξε ως μείζον περιστατικό την κατάσταση, με αναφορές στη διάρκεια της συνεχιζόμενης απεργίας των κάδων. Ο υπουργός Τοπικής Αυτοδιοίκησης Jim McMahon συναντήθηκε με τους επικεφαλής των συμβουλίων την Πέμπτη σε μια προσπάθεια να τερματιστεί η απεργία, λέγοντας ότι η κυβέρνηση θα «υποστηρίξει τους τοπικούς εταίρους στην ηγεσία της ανάκαμψης» καθώς «εξετάζουν περαιτέρω παρεμβάσεις». Ωστόσο, δεν ανακοινώθηκαν νέα μέτρα.

Βίντεο από τις σακούλες που έχουν κατακλύσει τους δρόμους, αναρτήθηκαν στα social media.

