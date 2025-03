Ιαπωνία: Βρήκαν αρουραίο σε σούπα μίσο και κλείνουν 1.970 καταστήματα αλυσίδας

Ένας αρουραίος που εντοπίστηκε σε σούπα μίσο ενός πελάτη προκάλεσε το κλείσιμο των 2.000 καταστημάτων αλυσίδας γρήγορου φαγητού στην Ιαπωνία.

Εκτός του αρουραίου στο μίσο, βρέθηκε και έντομο σε άλλο πιάτο, γεγονός που οδήγησε στη λήψη δραστικών μέτρων σε όλη την Ιαπωνία.

Έτσι, η ιαπωνική αλυσίδα ταχυφαγείων Sukiya θα κλείσει προσωρινά σχεδόν όλα τα 2.000 καταστήματα που διαθέτει, όπωςς ανακοίνωσε η εταιρεία.

"Sukiya, a major 🇯🇵beef bowl chain, has announced that a rat had been found in the miso soup served to customers at a store in Tottori Prefecture."

If you're traveling to Japan, you need to be aware of food safety problems, which have been frequent in recent years.🤮 pic.twitter.com/r0JnUbEtXl