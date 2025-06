Μπαλί: Η στιγμή που σκάφος με 89 τουρίστες βυθίζεται

Tουριστικό σκάφος άρχισε να βυθίζεται στα ανοικτά του Μπαλί σκορπώντας τον τρόμο ανάμεσα στους 89 επιβάτες του.

Το σκάφος είχε μόλις αποπλεύσει όταν ξαφνικά χτυπήθηκε από μεγάλο κύμα στην πρύμνη του. Πλάνα που κατέγραψαν ορισμένοι επιβάτες δείχνουν ανθρώπους να κλωτσούν τα παράθυρα του σκάφους, προσπαθώντας απεγνωσμένα να διαφύγουν.

Άλλοι επιβάτες ακούγονται να φωνάζουν και να κλαίνε, ενώ ένα άλλο σκάφος τους έχει προσεγγίσει με σκοπό να τους διασώσει.

Σε ξεχωριστό βίντεο, το σκάφος φαίνεται εντελώς αναποδογυρισμένο, με τους επιβάτες να παλεύουν να μείνουν στην επιφάνεια του νερού.

🚨🚨🚨#BREAKING #Indonesia🇮🇩

The boat "The Tanis" drowned off the coast of Nusa Limbongan in Bali, due to its collision with a large wave, which led to the entry of water and its coup

All 89 passengers were evacuated safely without deaths or serious injuries. pic.twitter.com/5WSIh0msAN