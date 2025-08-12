ΔΙΕΘΝΗ

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

Διεθνή

Οργή για τις αντιεμβολιαστικές δηλώσεις Κένεντι μετά την ένοπλη επίθεση στην Ατλάντα

Οι υπάλληλοι του οργανισμού καταγγέλλουν ότι η μακροχρόνια ρητορική του Κένεντι κατά των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τον κορωνοϊό, έχει τροφοδοτήσει το κλίμα εχθρότητας απέναντι στη δημόσια υγεία

LifO Newsroom
LifO Newsroom
Οργή για τις αντιεμβολιαστικές δηλώσεις Κένεντι μετά την ένοπλη επίθεση στην Ατλάντα Facebook Twitter
Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ/ Φωτ.: EPA
0

Ένταση και απογοήτευση επικρατούν στις τάξεις των εργαζομένων στα Κέντρα Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (CDC) στις ΗΠΑ, μετά την επίσκεψη του υπουργού Υγείας Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στην έδρα του οργανισμού στην Ατλάντα. Η επίσκεψη έγινε λίγες ημέρες μετά το αιματηρό περιστατικό της Παρασκευής, όταν ένοπλος άνοιξε πυρ στον χώρο, σκοτώνοντας έναν αστυνομικό.

Ο 30χρονος δράστης, Πάτρικ Γουάιτ, φέρεται να είχε πει σε γείτονα ότι πίστευε πως τα εμβόλια κατά της Covid τον έκαναν να αρρωστήσει. Η επίθεση έγινε κοντά στις εγκαταστάσεις του CDC- όπου λειτουργεί και παιδικός σταθμός- και του Πανεπιστημίου Έμορι.

Οι υπάλληλοι του οργανισμού καταγγέλλουν ότι η μακροχρόνια ρητορική του Κένεντι κατά των εμβολίων, συμπεριλαμβανομένων αυτών για τον κορωνοϊό, έχει τροφοδοτήσει το κλίμα εχθρότητας απέναντι στη δημόσια υγεία. Το 2021 είχε ζητήσει από τον FDA να ανακαλέσει την έγκριση των εμβολίων κατά της Covid, χαρακτηρίζοντάς τα «τα πιο θανατηφόρα που φτιάχτηκαν ποτέ». Μόλις την περασμένη εβδομάδα, ακύρωσε 22 συμβόλαια ανάπτυξης εμβολίων mRNA, υποστηρίζοντας ότι η τεχνολογία «ενέχει περισσότερους κινδύνους παρά οφέλη».

Σύμφωνα με εργαζόμενους, η επίθεση στο CDC αποτελεί «φυσική εξέλιξη» όταν η επιστήμη και οι επιστήμονες δαιμονοποιούνται συστηματικά. «Μας παρουσιάζουν σαν κακούς, σαν να θέλουμε να βλάψουμε τους ανθρώπους», δήλωσε η υπάλληλος του CDC Ελίζαμπεθ Σόντα.

Ο λοιμωξιολόγος Πίτερ Τσιν-Χονγκ από το Πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια σημείωσε ότι το εμβόλιο κατά της Covid έχει γίνει «εύκολο εξιλαστήριο θύμα» για τις απώλειες και τις στερήσεις που έφερε η πανδημία, ενώ και ο ίδιος δέχεται απειλές για τη ζωή του λόγω των δημόσιων τοποθετήσεών του υπέρ του εμβολιασμού.

Σε email του το Σάββατο προς το προσωπικό, ο Κένεντι καταδίκασε την επίθεση, τόνισε ότι «προσεύχεται για όλο τον οργανισμό» και κάλεσε σε αλληλεγγύη. Ωστόσο, δεν αναφέρθηκε στη ρητορική παραπληροφόρησης για τα εμβόλια που, σύμφωνα με πολλούς υπαλλήλους, συνέβαλε στη δημιουργία αυτού του κλίματος.

Με πληροφορίες από NBC News

Διεθνή

Tags

0

ΦΩΤΙΕΣ ΤΩΡΑ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΑΡΘΡΑ

Οι επιπτώσεις της πολιτικής του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στα εμβόλια: Τι αλλάζει στην πρόσβαση και την κάλυψη

Διεθνή / Οι επιπτώσεις της πολιτικής του Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ στα εμβόλια - Τι αλλάζει

Ο Ρόμπερτ Κένεντι Τζούνιορ, Υπουργός Υγείας των ΗΠΑ, αναθεωρεί τις οδηγίες για εμβόλια COVID, γρίπης, HPV και άλλα - Επηρεάζεται η πρόσβαση, η ασφάλιση και η εμπιστοσύνη στο εμβολιαστικό σύστημα;
LIFO NEWSROOM

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ

Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Διεθνή / Πανεπιστήμιο Χάρβαρντ και κυβέρνηση Τραμπ προς διακανονισμό $500 εκατ. και αποκατάσταση ομοσπονδιακής χρηματοδότησης

Το πανεπιστήμιο Χάρβαρντ συμφωνεί να ξοδέψει $500 εκατ. σε εκπαιδευτικά προγράμματα για να αποκαταστήσει δισεκατομμύρια δολάρια ομοσπονδιακής χρηματοδότησης, κλείνοντας μήνες αντιπαράθεσης με τη διακυβέρνηση Τραμπ
LIFO NEWSROOM
Από «πασιφίστρια» η Ιαπωνία γίνεται μεγάλος εξαγωγέας όπλων με την επιλογή της Mitsubishi για φρεγάτες

Διεθνή / Ιαπωνία: Από ειρηνευτική δύναμη γίνεται μεγάλος εξαγωγέας όπλων με την επιλογή της Mitsubishi για φρεγάτες

Η συμφωνία Αυστραλίας-Mitsubishi ύψους 6,5 δισ. δολαρίων για φρεγάτες είναι η πρώτη μεγάλη διεθνής πώληση ιαπωνικού οπλικού συστήματος μετά τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο
LIFO NEWSROOM
Ο Σέργκει Μοσούνωφ εξαγοράζει τη Fabergé έναντι 50 εκατ. δολαρίων

Διεθνή / Η Φαμπερζέ των αυτοκρατορικών αυγών περνά στα χέρια του Σέργκει Μοσούνωφ έναντι 50 εκατ. δολαρίων

Ο επιχειρηματίας Σέργκει Μοσούνωφ απέκτησε το διάσημο brand Φαμπερζέ, γνωστό για τα πολυτελή κοσμήματα και τα περίφημα αυγά, σε μια συμφωνία ύψους 50 εκατ. δολαρίων, συνεχίζοντας την κληρονομιά της εμβληματικής μάρκας
LIFO NEWSROOM
Ισραήλ: Διαμάχη μεταξύ Νετανιάχου και στρατιωτικών για την εισβολή στη Γάζα

Διεθνή / Ισραήλ: Διαμάχη μεταξύ Νετανιάχου και στρατιωτικών για την εισβολή στη Γάζα

Η απόφαση του Ισραήλ να εισβάλει στη Λωρίδα της Γάζας χωρίς πλήρη κατοχή αποκαλύπτει τις εσωτερικές συγκρούσεις μεταξύ του πρωθυπουργού Νετανιάχου και των στρατιωτικών ηγετών, σε μια κρίσιμη φάση του πολέμου
LIFO NEWSROOM
Ισπανία: Το χωριό που απαγόρευσε τις δημόσιες μουσουλμανικές γιορτές έλαβε εντολή να ακυρώσει την απόφαση

Διεθνή / Ισπανία: Το χωριό που απαγόρευσε τις δημόσιες μουσουλμανικές γιορτές έλαβε εντολή να ακυρώσει την απόφαση

Η ισπανική κυβέρνηση διέταξε την άρση απαγόρευσης θρησκευτικών εκδηλώσεων σε δημοτικά αθλητικά κέντρα της πόλης Χουμίγια, χαρακτηρίζοντάς την αντίθετη με το δικαίωμα θρησκευτικής ελευθερίας
THE LIFO TEAM
 
 