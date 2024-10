Κονγκό: Τουλάχιστον 78 νεκροί και δεκάδες αγνοούμενοι μετά από ναυάγιο στη λίμνη Κίβου

Πολύνεκρο ναυάγιο σημειώθηκε στη λίμνη Κίβου της Λαϊκής Δημοκρατίας του Κονγκό, όταν πλοίο αναποδογύρισε πλοίο που μετέφερε 278 επιβάτες.

Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες για το ναυάγιο, τουλάχιστον 78 άνθρωποι είναι νεκροί και δεκάδες άλλοι αγνοούνται. Το υπερφορτωμένο πλοίο είχε αποπλεύσει από τη Μινόβα με εκατοντάδες επιβάτες - περισσότερους από όσους μπορούσε να εξυπηρετήσει - και εμπορεύματα, σύμφωνα με μαρτυρίες επιζώντων.

Ωστόσο κάτω υπό αδιευκρίνιστες συνθήκες, ανετράπη λίγο πριν φθάσει στο λιμάνι Κιτούκου. «Πολλοί άνθρωποι πέθαναν, δεν ξέρουμε ακριβώς πόσοι. Πρέπει να ήμασταν πάνω από 500 άνθρωποι στο πλοίο», είπε στο AFP άτομο που διασώθηκε, ενώ άλλος διασωθείς έκανε λόγο για «τουλάχιστον 200 επιβαίνοντες».

A boat capsizes in Lake Kivu, Democratic Republic of Congo, as it sailed from Minova to Goma. pic.twitter.com/7kdupvRhwN