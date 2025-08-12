Γάζα: Έκκληση ΠΟΥ στο Ισραήλ να χαλαρώσει τις διαδικασίες εισόδου βοήθειας

Ο επικεφαλής του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας για τα κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, δρ. Ρικ Πεέπερκορν, κατήγγειλε τη συνεχιζόμενη άρνηση του Ισραήλ, για την εισαγωγή προϊόντων υγείας στη Λωρίδα της Γάζας.

Στον παλαιστινιακό θύλακα, η ανθρωπιστική κατάσταση «παραμένει καταστροφική», σύμφωνα με τον ΠΟΥ, που προσπαθεί να αναπληρώσει τα αποθέματά του ενόψει της σχεδιαζόμενης στρατιωτικής επιχείρησης στην Πόλη της Γάζας, την οποία ανακοίνωσε ο Μπενιαμίν Νετανιάχου.

Ο Πεέπερκορν, κατήγγειλε τις «δύσκολες διαδικασίες» αναφορικά με την είσοδο προϊόντων υγείας στη Γάζα.

«Θέλουμε να τροφοδοτήσουμε γρήγορα τα νοσοκομεία…με όλες αυτές τις συζητήσεις για εισβολή στη Γάζα, θέλουμε να είμαστε σίγουροι ότι τα νοσοκομεία έχουν, αν μη τι άλλο, τις ελάχιστες προμήθειες», είπε ο αξιωματούχος σε βιντεοσύνδεση από την Ιερουσαλήμ στη διάρκεια τακτικής ενημέρωσης των δημοσιογράφων από τον ΠΟΥ στη Γενεύη.

«Δεν μπορούμε να το κάνουμε αυτή τη στιγμή και θέλουμε εξίσου να αναπληρώσουμε τα δικά μας αποθέματα –και δεν μπορούμε να το κάνουμε τώρα αυτό με τον κατάλληλο τρόπο», υπογράμμισε και συνέχισε, επισημαίνοντας, πως: «Πρέπει να μπορούμε να προμηθεύσουμε όλα τα απαραίτητα φάρμακα και το απαραίτητο ιατρικό υλικό».

Προηγήθηκε η απόφαση του ισραηλινού συμβουλίου ασφαλείας να εγκρίνει σχέδιο για την ανάληψη του ελέγχου της Πόλης της Γάζας, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που για την ώρα δεν υπόκειται στον έλεγχο του ισραηλινού στρατού που ασκείται περίπου στο 75% του παλαιστινιακού εδάφους.

Εν μέσω αντιδράσεων, μεταξύ άλλων και από συμμαχικές χώρες, το Ισραήλ υποσχέθηκε να επιτρέψει, αύξηση της ανθρωπιστικής βοήθειας.

«Θέλουμε να αυξήσουμε τα αποθέματα και ακούμε για ‘περισσότερα ανθρωπιστικά προϊόντα που επιτρέπεται να εισέλθουν’ – λοιπόν, αυτό δεν ισχύει ακόμα, ή γίνεται με πολύ αργό ρυθμό», τόνισε ο Πεέπερκορν.

Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, το 52% των φαρμάκων είναι εκτός αποθέματος στη Λωρίδα της Γάζας και μόνο το 50% των νοσοκομείων και το 38% των κέντρων πρωτοβάθμιας φροντίδας λειτουργούν και μάλιστα, «μόνο μερικώς».

Το ποσοστό πληρότητας κλινών φθάνει στο 240% στο νοσοκομείο Αλ Σίφα και το 300% στο Αλ Αχλί, στη βόρεια Γάζα.

«Η συνολική υγειονομική κατάσταση παραμένει καταστροφική», δήλωσε ο ίδιος και πρόσθεσε ότι «η πείνα και ο υποσιτισμός συνεχίζουν να πλήττουν τη Γάζα».

Έως τις 5 Αυγούστου, 148 άνθρωποι είχαν χάσει τη ζωή τους εξαιτίας του υποσιτισμού από τις αρχές της χρονιάς και σχεδόν 12.000 παιδιά κάτω των 5 ετών στη Γάζα ταυτοποιήθηκαν ότι υπέφεραν από οξύ υποσιτισμό τον Ιούλιο. Σύμφωνα με τον ΠΟΥ, είναι ο πιο υψηλός μηνιαίος αριθμός που έχει καταγραφεί έως τώρα.

Ο αριθμός αυτός περιλαμβάνει 2.562 παιδιά που υποφέρουν από σοβαρό οξύ υποσιτισμό, εκ των οποίων 40 έχουν νοσηλευθεί σε κέντρα αποκατάστασης.

Πηγές: ΑΠΕ-ΜΠΕ – AFP