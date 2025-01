Μόναχο: Το Deutsches Museum αφαίρεσε τιμητική αναφορά στον Έλον Μασκ

Το Deutsches Museum, στο Μόναχο, αποφάσισε να αφαιρέσει μια τιμητική αναφορά για τον Έλον Μασκ, που υπήρχε στη διαστημική του έκθεση.

Το Deutsches Museum είναι μουσείο επιστήμης και τεχνολογίας και θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα του είδους του. Για την απόφαση καθαίρεσης της αναφοράς δεν δόθηκε συγκεκριμένη εξήγηση, ωστόσο η συγκυρία δίνει σαφείς απαντήσεις.

Ένας εκπρόσωπος του μουσείου δήλωσε σχετικά: «Μπορεί πάντα να είναι προβληματικό να τιμάμε ανθρώπους που είναι ακόμα ζωντανοί σε μια τόσο περίοπτη θέση σε μια έκθεση, γιατί μπορεί να εκληφθεί ως ένας άκριτος φόρος τιμής». Τα επιτεύγματα της ζωής ενός ατόμου θα μπορούσαν να αξιολογηθούν σωστά μόνο εκ των υστέρων, πρόσθεσε ο ίδιος.

Ο ιδρυτής της SpaceX είχε τοποθετηθεί σε μια προθήκη με «οραματιστές από το παρελθόν και το παρόν» μαζί με τους πρωτοπόρους της επιστήμης των διαστημικών πυραύλων Max Valier και Hermann Oberth. Η ένταξη του Μασκ στην προθήκη με αυτούς τους σπουδαίους ανθρώπους για τη διαστημική είχε ως στόχο να συνδέσει τα προηγούμενα επιτεύγματα με τη σύγχρονη καινοτομία στον τομέα του διαστήματος.

Στα μέσα Νοεμβρίου, το μουσείο είχε αφαιρέσει ολόκληρη την προθήκη που περιλάμβανε τον Μασκ και τώρα την επέστρεψε χωρίς τον ιδρυτή της SpaceX.

A portrait of Elon Musk has been removed from a glass panel at the Deutsches Museum, in Munich, Germany where he was presented as a visionary.



The Deutsches Museum in Munich has covered up the glass installation that honored Elon Musk as a visionary. It had been on display in… pic.twitter.com/xuT4tRxuCU