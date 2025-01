Η χειρονομία του Έλον Μασκ που παραπέμπει σε ναζιστικό χαιρετισμό

Ο Έλον Μασκ έκανε μια χειρονομία που παραπέμπει σε ναζιστικό χαιρετισμό, ενώ εκφωνούσε ομιλία στην Capital One Arena στην Ουάσιγκτον, μετά την ορκωμοσία του Ντόναλντ Τραμπ.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, χτύπησε το στήθος του και σήκωσε το δεξί του χέρι στον αέρα, καθώς ευχαρίστησε τους υποστηρικτές του Ντόναλντ Τραμπ για την επιστροφή του στον Λευκό Οίκο, ως 47ος πρόεδρος των ΗΠΑ.

Wait, did Musk just do a Nazi salute? pic.twitter.com/VZChlQXSYv