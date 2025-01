Μέριλιν Μάνσον: Γιατί δεν καταδικάστηκε παρόλο που «υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία»

Η Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, πρώην σύντροφος του Μέριλιν Μάνσον, αντέδρασε με μια ανάρτηση, στην απόφαση να μην καταδικαστεί ο τραγουδιστής, για τα σεξουαλικά αδικήματα, που τον κατηγορεί πως έχει διαπράξει.

Μετά την απόφαση του εισαγγελέα της κομητείας του Λος Άντζελες την Παρασκευή, ότι ο Μέριλιν Μάνσον δεν θα διωχθεί ποινικά για κατηγορίες σεξουαλικής επίθεσης και ενδοοικογενειακής βίας, η πρώην σύντροφός του, Έβαν Ρέιτσελ Γουντ, έγραψε στο Instagram, ότι η εξέλιξη αυτή, ήταν κάτι που περίμενε και η ίδια και η νομική της ομάδα.

«Ο δικηγόρος μου και εγώ ενημερωθήκαμε από τους αναπληρωτές εισαγγελείς και τους βοηθούς του σερίφη που ερεύνησαν την υπόθεση ότι υπήρχαν αδιάσειστα στοιχεία που υποστήριζαν τους ισχυρισμούς μας, αλλά ότι η παραγραφή εμποδίζει τη δίωξη πολλών από αυτά τα εγκλήματα. Γνωρίζαμε πάντα ότι η παραγραφή θα αποτελούσε εμπόδιο, γι' αυτό και δημιουργήσαμε τον νόμο Phoenix Act - έτσι ώστε άλλα θύματα να μην χρειαστεί να βιώσουν αυτό το αποτέλεσμα».

Evan Rachel Wood is speaking out in support of the survivors after her ex Marilyn Manson avoided sexual assault and domestic violence charges:



"I am grateful for the work law enforcement has done, and I am endlessly proud of all the survivors who risked everything to protect… pic.twitter.com/u60df5xoLd