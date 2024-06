Με αγκαλιές και πλήθη που πανηγύριζαν υποδέχτηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν τον Πούτιν

Με πλήθη που πανηγύριζαν και ένθερμες αγκαλιές υποδέχτηκε ο Κιμ Γιονγκ Ουν τον Βλαντίμιρ Πούτιν στη Βόρεια Κορέα, σε μια σπάνια σύνοδο κορυφής με στόχο τη δημιουργία μιας εταιρικής σχέσης για την αντιμετώπιση της αμερικανικής πίεσης και των κυρώσεων.

Μια τιμητική φρουρά που περιλάμβανε έφιππους στρατιώτες και ένα μεγάλο πλήθος πολιτών συγκεντρώθηκαν στην πλατεία δίπλα στον ποταμό Taedong που διασχίζει την πρωτεύουσα Πιονγιανγκ, όπως έδειξε βίντεο που μεταδόθηκε από ρωσικά μέσα ενημέρωσης. Η σκηνή περιελάμβανε παιδιά που κρατούσαν μπαλόνια, ενώ γιγαντιαία πορτρέτα των δύο ηγετών με εθνικές σημαίες κοσμούσαν την αίθουσα Μεγάλων Λαϊκών Μελετών.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Συνάντηση Πούτιν - Κιμ Γιονγκ Ουν για 2η φορά σε εννέα μήνες

Στη συνέχεια, ο Κιμ Γιονγκ Ουν και ο Πούτιν μετέβησαν στο παλάτι Kumsusan για συνομιλίες κορυφής, ανέφεραν τα ρωσικά μέσα ενημέρωσης.

«Εκτιμούμε ιδιαίτερα τη συνεπή και ακλόνητη υποστήριξή σας για τη ρωσική πολιτική, μεταξύ άλλων και προς την ουκρανική κατεύθυνση» δήλωσε ο Πούτιν, κατά την έναρξη των συνομιλιών με τον Κιμ, σύμφωνα με το ρωσικό κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA.

Ο Ρώσος πρόεδρος δήλωσε ότι «η Μόσχα πολεμά την ηγεμονική, ιμπεριαλιστική πολιτική των ΗΠΑ και των συμμάχων τους» ανέφεραν ρωσικά μέσα ενημέρωσης. «Οι σχέσεις Βόρειας Κορέας-Ρωσίας εισέρχονται σε μια περίοδο νέας άνθησης» είπε από την πλευρά του ο Κιμ Γιονγκ Ουν.

JUST IN: 🇷🇺 🇰🇵 Russian President Putin arrives in North Korea to meet with Kim Jong Un. pic.twitter.com/3LeVNu369b — BRICS News (@BRICSinfo) June 18, 2024

Ο Πούτιν έφτασε στο αεροδρόμιο της Πιονγιάνγκ νωρίτερα σήμερα. Αφού ο Κιμ τον καλωσόρισε με μια αγκαλιά, οι δύο τους μοιράστηκαν «ενδόμυχες σκέψεις» κατά τη διαδρομή προς τον κρατικό ξενώνα, ανέφεραν τα κρατικά μέσα ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας.

⚡️North Korean President Kim Jong Un personally met President Putin in the airport.



Turns out it’s not so easy to decide which president gets in the car first🤭 pic.twitter.com/DLRGVRriiR — 🇷🇺Russia is not Enemy (@RussiaIsntEnemy) June 18, 2024

Ο Πούτιν πραγματοποιεί το πρώτο του ταξίδι στην πρωτεύουσα της Βόρειας Κορέας εδώ και 24 χρόνια, μια επίσκεψη που ενδέχεται να αναδιαμορφώσει τις σχέσεις Ρωσίας-Βόρειας Κορέας δεκαετιών, σε μια εποχή που και οι δύο χώρες αντιμετωπίζουν διεθνή απομόνωση.

ΔΕΙΤΕ ΑΚΟΜΑ ΔΙΕΘΝΗ Πυροβολισμοί στα σύνορα Βόρειας και Νότιας Κορέας

Πιθανότατα, δεδομένης της ώρας, η υποδοχή Πούτιν ήταν μια σχετικά υποτονική υπόθεση, με τον Κιμ να υποδέχεται τον Ρώσο ηγέτη στο κόκκινο χαλί χωρίς τη μεγάλη τελετή που διοργανώθηκε για τον Κινέζο πρόεδρο, Σι Τζινπίνγκ, κατά την επίσκεψή του το 2019. Οι φωτογραφίες των κρατικών μέσων ενημέρωσης της Βόρειας Κορέας έδειχναν δρόμους της Πιονγκγιάνγκ γεμάτους πορτραίτα του Πούτιν και την πρόσοψη του ημιτελούς και άδειου ξενοδοχείου Ryugyong σε σχήμα πυραμίδας 101 ορόφων φωτισμένη με ένα γιγαντιαίο μήνυμα «Καλωσορίστε τον Πούτιν».

Η ατζέντα της Τετάρτης περιλαμβάνει κατ' ιδίαν συζητήσεις μεταξύ των δύο ηγετών, καθώς και μια εορταστική συναυλία, κρατική δεξίωση, τιμητικές φρουρές, υπογραφές συμφωνιών και δηλώσεις στα μέσα ενημέρωσης, ανέφερε το ρωσικό πρακτορείο ειδήσεων Interfax επικαλούμενο τον σύμβουλο εξωτερικής πολιτικής του Πούτιν, Γιούρι Ουσακόφ.

Vladimir Putin was officially welcomed by the Supreme Leader of North Korea Kim Jong Un at Kim Il-Sung Square in Pyongyang. pic.twitter.com/NwjEeJuv8b — IRNA News Agency (@IrnaEnglish) June 19, 2024

Σε μια ένδειξη ότι η Ρωσία, μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ που ασκεί βέτο, επανεκτιμά την προσέγγισή της στη Βόρεια Κορέα, ο Πούτιν επαίνεσε την Πιονγιάνγκ πριν από την άφιξή του για την αντίσταση που επέδειξε στις οικονομικές πιέσεις, τους εκβιασμούς και τις απειλές των ΗΠΑ, όπως είπε.

Σε ένα άρθρο στην πρώτη σελίδα της κύριας εφημερίδας του κυβερνώντος κόμματος της Βόρειας Κορέας, υποσχέθηκε να «αναπτύξει εναλλακτικούς μηχανισμούς εμπορίου και αμοιβαίου διακανονισμού που δεν ελέγχονται από τη Δύση» και να «οικοδομήσει μια ισότιμη και αδιαίρετη αρχιτεκτονική ασφάλειας στην Ευρασία».

Με πληροφορίες από Reuters