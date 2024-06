Lady Gaga: Φουντώνουν οι φήμες περί εγκυμοσύνης - Η εμφάνιση που τις πυροδότησε

Πληθαίνουν τα δημοσιεύματα διεθνών μέσων ενημέρωσης, τα οποία θέλουν τη Lady Gaga να είναι έγκυος.

Εδώ και αρκετό καιρό υπήρχαν φήμες πως πιθανότατα η τραγουδίστρια να είναι έγκυος, ωστόσο η εμφάνισή της στο γάμο της αδερφής της το Σαββατοκύριακο, έφερε και πάλι το θέμα στο προσκήνιο. Η Lady Gaga με τις φωτογραφίες της που κυκλοφόρησαν τόσο από την πρόβα γάμου όσο και από τον ίδιο τον γάμο της αδερφής της, φούντωσε ξανά τα σενάρια περί εγκυμοσύνης.

Η Lady Gaga το Σαββατοκύριακο εθεάθη στην πρόβα του γάμου της αδερφής της, Ναταλί Τζερμανότα, μαζί τον σύντροφό της Μίχαελ Πολάνσκι στο γραφικό ξενοδοχείο «ViewPoint». Όπως αναφέρουν τα δημοσιεύματα έδειχνε ευδιάθετη, φορώντας ένα μαύρο φόρεμα και μαργαριταρένια κοσμήματα ενώ το δάκτυλο της κοσμούσε ένα τεράστιο διαμαντένιο δαχτυλίδι.

lady gaga at her sister’s wedding. pic.twitter.com/oh8gLlbozO

Έπειτα, το Σάββατο, η 38χρονη τραγουδίστρια και ηθοποιός, φόρεσε ένα ροδακινί φόρεμα συνοδεύοντας την αδερφή της στο γάμο της. Οι φωτογραφίες ωστόσο από το μυστήριο κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και λόγω αυτών σύμφωνα με τους φαν της τραγουδίστριας, ενισχύεται η εικασία πως είναι έγκυος.

lady gaga looks so beautiful at her sister’s wedding pic.twitter.com/NJvb7zTASB