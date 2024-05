Gaga Chromatica Ball: Η συναυλιακή ταινία της Lady Gaga έρχεται στο HBO

Πρεμιέρα στο HBO κάνει σε λίγες ημέρες η συναυλιακή ταινία της Lady Gaga.

Η ταινία γυρίστηκε μπροστά σε ένα κοινό 52.000 ατόμων κατά τη διάρκεια της συναυλίας της Lady Gaga στη σκηνή του Dodger Stadium του Λος Άντζελες, τον Σεπτέμβριο του 2022. Η συναυλία στο Λος Άντζελες πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της περιοδείας τής Lady Gaga με τίτλο «Gaga Chromatica Ball». Ανάμεσα στα τραγούδια της θα απολαύσουμε και τις μεγάλες επιτυχίες της Bad Romance, Just Dance, Poker Face, Shallow κ.α. Η συναυλιακή ταινία θα κάνει πρεμιέρα στο ΗΒΟ στις 25 Μαϊου και στη συνέχεια θα είναι διαθέσιμη για streaming στην πλατφόρμα του.

Την δημιουργία του αφιερώματος, την παραγωγή και την σκηνοθεσία υπογράφει η ίδια η Lady Gaga, ενώ παραγωγοί μεταξύ άλλων είναι ο μάνατζέρ της Bobby Campbell και ο επικεφαλής των περιοδειών της Live Nation, Arthur Fogel, αναφέρει το Variety. «Ξόδεψα αμέτρητες ώρες στο μοντάζ για να ζωντανέψω το όραμά μου για αυτή την ταινία. Είναι το δώρο μου σε εσάς...φτιαγμένη από εμένα μαζί με μερικούς από τους πιο ταλαντούχους, δημιουργικούς ανθρώπους στον κόσμο», έγραψε στη χθεσινή της ανάρτηση της στο Ιnstagram η Lady Gaga ενώ λίγες ώρες νωρίτερα είχε μοιραστεί το teaser της ταινίας.

«Η Lady Gaga είναι μία μοναδική καλλιτέχνις που δεν περιορίζεται ποτέ και το Gaga Chromatica Ball παρουσιάζει πλήρως την ατελείωτη λίστα των ταλέντων της. Είμαστε ενθουσιασμένοι που συνεργαζόμαστε μαζί της για άλλη μια φορά γι' αυτήν την εκπληκτική συναυλιακή ταινία που κόβει την ανάσα», ανέφερε σε δήλωσή της η Nina Rosenstein, αντιπρόεδρος του τμήματος προγραμμάτων late night & specials του HBO.

Δείτε το teaser:

.@LadyGaga as you’ve never seen her before.



The HBO Original Concert Special GAGA CHROMATICA BALL premieres May 25 on @streamonmax. pic.twitter.com/WIcbTL17nb