Lady Gaga: H ανατρεπτική εμφάνιση της στην πρεμιέρα του «Gaga Chromatica Ball»

Ανατρεπτική ήταν η εμφάνιση της Lady Gaga, στην πρεμιέρα της ταινίας της «Gaga Chromatica Ball» στο Λος 'Αντζελες.

Η Lady Gaga έκλεψε τις εντυπώσεις στην πρεμιέρα της ταινίας της, όπου εμφανίστηκε με μαύρα μαλλιά φορώντας ένα λευκό σύνολο όπου πάνω από αυτό, είχε επιλέξει ένα πλαστικό αξεσουάρ. Στο αξεσουάρ της μάλιστα αναφέρθηκε και σε ανάρτησή της στο Instagram, σημειώνοντας πως «στο κόκκινο χαλί τους είπα ότι ήταν ανταλλακτικό αυτοκινήτου».

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα «The Hollywood Reporter» η ταινία «Gaga Chromatica Ball» γυρίστηκε μπροστά σε ένα κοινό 52.000 ατόμων στο Dodger Stadium του Λος 'Αντζελες τον Σεπτέμβριο του 2022. Στην ταινία η βραβευμένη με Grammy και Όσκαρ τραγουδίστρια, ερμηνεύει μερικές από τις μεγαλύτερες και διαχρονικές επιτυχίες της, όπως το «Bad Romance», το «Just Dance», το «Poker Face», το «Shallow», το «Rain On Me» και το «Stupid Love».

VIDEO: Lady Gaga on the red carpet at The Chromatica Ball Premiere in Los Angeles. pic.twitter.com/PbtTUGBodz — Lady Gaga Now 🃏 (@ladygaganownet) May 24, 2024

«Είμαι απίστευτα τυχερή που βρίσκομαι εδώ μαζί με όλους εσάς. Είμαι τόσο ενθουσιασμένη. Αυτή είναι μια απίστευτα ξεχωριστή στιγμή», ανέφερε καταφτάνοντας στην πρεμιέρα και πριν την προβολή της. «Αυτή η περιοδεία έγινε σε μια εποχή που οι άνθρωποι δεν πίστευαν ότι μπορούσαν να πραγματοποιηθούν περιοδείες [εν μέσω της πανδημίας]. Τα στάδια ήταν κατάμεστα σε όλο τον κόσμο, sold out...και όλοι χόρευαν και τραγουδούσαν. Είμαι απίστευτα ενθουσιασμένη που θα δείτε από κοντά αυτό που δημιουργήσαμε», τόνισε.

Παράλληλα αποκάλυψε ότι αυτή τη στιγμή «είναι στο στούντιο κάθε μέρα». «Έχω γράψει τόσα πολλά τραγούδια, που δεν θυμίζουν με τίποτα αυτά που έχω κάνει», είπε η Gaga και πρόσθεσε: «Υπάρχει κάτι πραγματικά όμορφο στο να ξέρεις ότι θα αγαπηθείς ανεξάρτητα από το τι κάνεις», κατέληξε η διάσημη σταρ.

Lady Gaga arrives at her Chromatica Ball premiere in Los Angeles.



pic.twitter.com/9nMBl7UoIN — Pop Base (@PopBase) May 24, 2024

Με πληροφορίες από ΑΠΕ - ΜΠΕ