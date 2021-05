Οι τουρίστες στην Κίνα θα μπορούν σύντομα να περάσουν μια νύχτα σε πιστό αντίγραφο του «Τιτανικού», έναν αιώνα και πλέον μετά την τραγική κατάληξη που είχε το παρθενικό ταξίδι του υπερωκεάνιου.



Το αντίγραφο του «Τιτανικού», σε πραγματικό μέγεθος- με μήκος 260 μέτρα- κατασκευάζεται σε θεματικό πάρκο στην επαρχία Σιτσουάν. Ο βασικός επενδυτής του πρότζεκτ, Σου Σαογιούν, εμπνεύστηκε από την τεράστια επιτυχία που είχε η ομώνυμη ταινία του Τζέιμς Κάμερον.



Παράλληλα, δηλώνει ότι αποφάσισε να χρηματοδοτήσει αυτό το τολμηρό εγχείρημα προκειμένου να μείνει «ζωντανή» η ανάμνηση του «Τιτανικού», που βυθίστηκε το 1912 με συνέπεια να χάσουν τη ζωή τους περισσότεροι από 1.500 άνθρωποι.

«Ελπίζω ότι αυτό το πλοίο θα βρίσκεται εδώ σε 100 ή 200 χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά ο επενδυτής και συμπλήρωσε: «Δημιουργούμε ένα μουσείο για τον Τιτανικό».

Huge Titanic replica to open as Chinese tourist destination.



Tourists will be able to stay on the full-scale replica being built at a theme park in Sichuan. It has taken six years to build -- longer than the construction of the original Titanic pic.twitter.com/XjAwKwR7im