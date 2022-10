Κάνιε Γουέστ: Τα bots πολεμάνε τη Lizzo όταν χάνει κιλά- Προωθούν την ιδέα να είσαι «υπέρβαρος»

Ο Κάνιε Γουέστ πιστεύει ότι τα μέσα ενημέρωσης διαιωνίζουν την ιδέα ότι το να είσαι «υπέρβαρος» είναι στόχος.

Ο 45χρονος ράπερ και σχεδιαστής μίλησε στην εκπομπή του Τάκερ Κάρλσον για τα μπλουζάκια «White Lives Matter», που προκάλεσαν θύελλα αντιδράσεων, αλλά και το βάρος της Lizzo.

«Η Lizzo δουλεύει με τον γυμναστή μου, έναν φίλο μου», είπε. «Όταν η Lizzo χάνει πέντε κιλά και το ανακοινώνει, τα bots - ένας όρος για τους τηλεπωλητές στο ίντερνετ - τα bots την πολεμάνε επειδή τα μίντια θέλουν να προωθήσουν μια αντίληψη ότι το να είσαι υπέρβαρος είναι ο νέος στόχος, ενώ στην πραγματικότητα είναι ανθυγιεινό».

Και συνέχισε: «Ας αφήσουμε στην άκρη ότι πρόκειται για μόδα και Vogue, που δεν ισχύει, ή αν κάποιος πιστεύει ότι είναι ελκυστικό, περί ορέξεως κολοκυθόπιτα, βασικά είναι κλινικά ανθυγιεινό. Και για τους ανθρώπους που το προωθούν αυτό, είναι δαιμονικό».

Πολλοί χρήστες στα social media εξοργίστηκαν με τον Κάνιε Γουέστ, που αναφέρθηκε στο βάρος της διάσημης ποπ σταρ, χαρακτηρίζοντάς την δήλωση «αηδιαστική».

«Το να μιλάει ο Κάνιε για το βάρος της Lizzo, ενώ έκανε εγχείρηση απώλειας βάρους, είναι τρελό. Η Lizzo κοιτάζει τη δουλειά της, κάνοντας τον κόσμο ευτυχισμένο. Ελπίζω να περνάει μια υπέροχη βραδιά», σχολίασε κάποιος χρήστης

«Δεν είμαι σίγουρος γιατί ο Κάνιε πρέπει να παρασύρει τη Lizzo σε αυτή την ανοησία», πρόσθεσε άλλος.

Kanye talking about Lizzo’s weight when he had weight loss surgery is crazy. Lizzo is out here just minding her business making people happy. I hope she’s having a great night